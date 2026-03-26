Χρ. Μεγάλου: Αν η Πειραιώς προχωρήσει σε εξαγορές, αυτές θα γίνουν εντός Ελλάδας

Έμφαση στην ανάπτυξή της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυναμική της εγχώριας οικονομίας, δίνει η Πειραιώς, όπως τόνισε ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξή του στο Dow Jones Newswires.

«Η διεθνής επέκταση περνά σε δεύτερο πλάνο, καθώς η Ελλάδα και οι προοπτικές που υπάρχουν από τη σύγκλισή της με τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικές για εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου. Τόνισε δε, ότι «εάν η Πειραιώς προχωρήσει σε εξαγορές, αξιοποιώντας τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της, σε τομείς όπως η επενδυτική τραπεζική, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες ή το assetmanagement, αυτές θα γίνουν εντός Ελλάδας».

«Η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω της εξαγοράς του ΧΑ από τον πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων Euronext, γεγονός που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς, αποτελεί ευκαιρία για την Πειραιώς να αναβαθμίσει την ήδη κυρίαρχη θέση της στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη επενδυτικής τραπεζικής», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου. «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θέση που έχουμε στην αγορά και να την ενισχύσουμε σημαντικά», πρόσθεσε.

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε στην στρατηγική για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα του wealth και του asset management. Στο τέλος του 2025, η Τράπεζα έχει 14,5 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση και επιδιώκει να τα αυξήσει, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ένα ενδεχόμενο σοκ από πλευράς προσφοράς στις οικονομίες, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά της. «Οι ελληνικές εταιρείες έχουν αντέξει πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια και η Πειραιώς δεν βλέπει άμεσο αντίκτυπο στα χαρτοφυλάκιά της», πρόσθεσε.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στο νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς που στοχεύει στην αξιοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας — η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο — και την αύξηση των εγχώριων επενδύσεων. «Ως η μεγαλύτερη Τράπεζα τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις, η Πειραιώς έχει καθοριστικό ρόλο και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.

Αναφορικά με το πενταετές στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς 2026-2030 αναφέρεται ότι ο Όμιλος αναμένει διψήφια αύξηση των δανείων και διαφοροποίηση των ροών εσόδων του που θα συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας του έως το 2030 και στη διανομή συνολικών μερισμάτων 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους μετόχους σε μετρητά κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Επίσης σημειώνεται ότι στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων της Πειραιώς βρίσκεται η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και πως με τη συγχώνευση της ασφαλιστικής εταιρείας στις τραπεζικές της δραστηριότητες, η Πειραιώς στοχεύει στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου καταστημάτων της για να δημιουργήσει σταθερά έσοδα από προμήθειες. Επισημαίνεται ακόμη ότι για περαιτέρω διαφοροποίηση, η Πειραιώς έχει δημιουργήσει τη ψηφιακή τράπεζα Snappi προκειμένου να προσελκύσει νέους και τεχνολογικά καταρτισμένους πελάτες.