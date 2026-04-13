Goldman Sachs: Ισχυρό ξεκίνημα στο α' τρίμηνο με άλμα κερδοφορίας 19%

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε τη Δευτέρα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, αντλώντας ώθηση από τις επιδόσεις-ρεκόρ στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την απροσδόκητη ενίσχυση των εσόδων από την επενδυτική τραπεζική.

Ο τραπεζικός κολοσσός κατέγραψε καθαρά κέρδη 5,63 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 19% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 17,55 δολάρια, υπερβαίνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις της LSEG που έκαναν λόγο για 16,49 δολάρια. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, αγγίζοντας τα 17,23 δισ. δολάρια, έναντι των 16,97 δισ. που προέβλεπε η αγορά.

Η εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων αποδίδεται στην έντονη δραστηριότητα των τμημάτων συναλλαγών (trading desks).

Οι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στις αρχές του έτους, αντιδρώντας στις σαρωτικές αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε διάφορους κλάδους. Η Goldman Sachs, η οποία εξαρτάται παραδοσιακά από το trading και το investment banking, κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη μεταβλητότητα.

Παρά την ισχυρή κερδοφορία, το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται πλέον στις επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Τα γεγονότα αυτά προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική των εταιρικών πελατών.

Παρότι η αστάθεια στις αγορές εμπορευμάτων, επιτοκίων και συναλλάγματος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από το trading, υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείες να τηρήσουν στάση αναμονής, οδηγώντας σε πιθανή επιβράδυνση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A).