Η UniCredit θέλει να αποκτήσει το 9% που κατέχει το ΤΧΣ στην Alpha Bank και συμφώνησε να εξαγοράσει την τοπική μονάδα της Alpha στη Ρουμανία, σε μια στρατηγική συμφωνία με στόχο την επέκταση της παρουσίας της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η UniCredit, η οποία δεν αποκάλυψε τιμή για το μερίδιο της Alpha Bank, έστειλε προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με την κίνηση αυτή, η ιταλική τράπεζα υπό τον CEO Andrea Orcel, επιδιώκει να επιβεβαιώσει τον ρόλο της, ως ενός εκ των μεγαλύτερων παικτών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη,

