Euromoney: Best Investment Bank η Citi στην Ελλάδα

Τον τίτλο της Best Investment Bank στην Ελλάδα έλαβε η Citi Ελλάδος, σύμφωνα με τη φετινή αξιολόγηση του διεθνώς καταξιωμένου περιοδικού Euromoney, με την τράπεζα να λαμβάνει επίσης τη διάκριση Best Investment Bank for Debt Capital Markets (DCM), για τις επιδόσεις της και την καινοτομία που φέρνει στην ελληνική αγορά ομολόγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 5η φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία που η Citi Ελλάδος λαμβάνει τη διάκριση Best Investment Bank στην Ελλάδα από το Euromoney, γεγονός που την καθιστά τη μόνη τράπεζα με τέτοιο ιστορικό επιτυχιών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η νέα διπλή διάκριση της Citi έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική εμπιστοσύνη του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου προς την τράπεζα αλλά και την ισχυρή της θέση στην ελληνική αγορά, μετρώντας σήμερα πάνω από 60 χρόνια αδιάλειπτης φυσικής παρουσίας στη χώρα.

Αναφερόμενος στη διάκριση της τράπεζας ο CEO της Citi και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου δήλωσε:

«Πιστοί στο όραμα της Citi να αποτελούμε τον κύριο τραπεζικό εταίρο για οργανισμούς με διασυνοριακές ανάγκες και βλέψεις, στη Citi Ελλάδος έχουμε χτίσει ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, ενισχύοντας την εξωστρέφειά των επιχειρήσεών τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές. Η πέμπτη διάκριση της Citi μέσα σε δέκα χρόνια από το Euromoney, δεν είναι απλώς μια επιτυχία – είναι απόδειξη της ηγετικής θέσης που κατέχει η τράπεζα στην ελληνική αγορά αλλά και της συνέπειας που μας χαρακτηρίζει στην προσφορά κορυφαίων υπηρεσιών. Αντικατοπτρίζει δε την ικανότητα της ομάδας του Investment Banking να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και στρατηγική καθοδήγηση στους πελάτες μας, για να γίνουν τα φιλόδοξα σχέδια τους πραγματικότητα».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Investment Banking της Citi για Ελλάδα και Κύπρο Σπύρος Ζαρκαλής δήλωσε:

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, αποτελώντας έτσι το κατάλληλο έδαφος για τις ελληνικές επιχειρήσεις να πάρουν γενναίες αποφάσεις, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να διεκδικήσουν ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η Citi αποτελεί παραδοσιακά τον στρατηγικό συνεργάτη αυτών των επιχειρήσεων, με τη διάκριση από το Euromoney να έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο μας: με βαθιά διεθνή εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και μια ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται ακόμα και τις πιο σύνθετες συναλλαγές, στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, λειτουργώντας ως καταλύτης ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της χώρας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές. Και η Citi, με το παγκόσμιο δίκτυο που εκτείνεται σε 180 αγορές και τις σχέσεις της με κορυφαία ονόματα της επενδυτικής κοινότητας, λειτουργεί ως πύλη εισόδου των επενδυτών στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και στην ενίσχυση της οικονομίας».

Συνολικά, η Citi έλαβε 52 βραβεία από το Euromoney, αριθμό ρεκόρ, με τη CEO της Citi Jane Fraser να λαμβάνει μάλιστα το βραβείο Banker of the Year στην ετήσια εκδήλωση Euromoney Awards for Excellence 2025.