Eurobank: Η επέκταση σε νέες αγορές και ο θησαυρός του asset management

Με «στρατηγείο» την Κύπρο και στόχο τη διεθνή επέκταση η Eurobank σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της. Ινδία, Αμπού Ντάμπι, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ θα αποτελέσουν τις πρώτες αγορές, για τις οποίες η τράπεζα θα αποτελέσει πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Κύπρου όπου αποτελεί τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό όμιλο μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και της CNP Ασφαλιστικής.

Ο όμιλος της Eurobank έχει ισολογισμό άνω των 100 δισ. ευρώ και διαθέτει δάνεια πάνω από 54,3 δισ. ευρώ και καταθέσεις 79 δισ. ευρώ καταθέσεις. Η διαφοροποίηση των εσόδων και η γεωγραφική διασπορά τίθεται σε πρώτο πλάνο για αυτό άλλωστε το 53% των καθαρών κερδών προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητας (Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λονδίνο) και στόχος είναι να φτάσουν έως 55% το 2027.

Με όχημα την Eurobank Ltd στην Κύπρο, που έχει ενεργητικό άνω των 28 δισ. ευρώ, η τράπεζα θέλει να αποτελέσει γέφυρα για τα κεφάλαια από Μέση Ανατολή και Αραβία στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις:

Ινδία: Η πρώτη νέα αγορά είναι η Ινδία, όπου η Eurobank έχει λάβει την άδεια για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας. Ο επικεφαλής έχει ήδη επιλεγεί και το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του έτους, με επίσημα εγκαίνια στις αρχές του 2026. Η Ινδία προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών και μια δυναμική κοινότητα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Η πρώτη νέα αγορά είναι η Ινδία, όπου η Eurobank έχει λάβει την άδεια για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας. Ο επικεφαλής έχει ήδη επιλεγεί και το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του έτους, με επίσημα εγκαίνια στις αρχές του 2026. Η Ινδία προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών και μια δυναμική κοινότητα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε ο κ. Ιωάννου. Αμπού Ντάμπι: Η δεύτερη αγορά είναι το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ο αν. CEO της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου χαρακτήρισε «το καλύτερο οικονομικό κέντρο του Κόλπου για παρουσία του Ομίλου». Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας είναι σε εξέλιξη και ο στόχος είναι να έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Η δεύτερη αγορά είναι το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ο αν. CEO της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου χαρακτήρισε «το καλύτερο οικονομικό κέντρο του Κόλπου για παρουσία του Ομίλου». Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας είναι σε εξέλιξη και ο στόχος είναι να έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του. Ισραήλ: Η Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση γραφείου στο Ισραήλ και έχει προσλάβει τοπικά στελέχη. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι μεγάλες σε τομείς όπως το real estate, η φιλοξενία κλπ.

Η Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση γραφείου στο Ισραήλ και έχει προσλάβει τοπικά στελέχη. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι μεγάλες σε τομείς όπως το real estate, η φιλοξενία κλπ. Σαουδική Αραβία: Πρόκειται για μια πιο δύσκολη αγορά. Η Eurobank έχει ήδη επιλέξει τον τοπικό της σύμβουλο και συμμετέχει σε διεθνή έργα υποδομής στη χώρα, ως πρώτο βήμα παρουσίας.

Την ίδια στιγμή κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της τράπεζας παίζει η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων με τη διαχείριση πλούτου και περιουσιακών στοιχείων να περνά σε πρώτο πλάνο. Στόχος της Eurobank είναι να αυξήσει την επόμενη τριετία τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε 30 δισ. ευρώ με τη συμβολή της Eurobank Ltd στην Κύπρο, η οποία στην επόμενη τριετία θέλει να φτάσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 11 δισ. ευρώ. Άλλωστε, ήδη στο Λουξεμβούργο ο εν λόγω τομέας αυξάνεται ραγδαία.