CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ των €300 εκατ. – Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, μετά και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενέκρινε την άντληση κεφαλαίων έως €300 εκατ. μέσω της έκδοσης έως 375 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα €0,80 ανά μετοχή, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση και οι σύμβουλοι της έκδοσης θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών και παρουσιάσεων σε επενδυτές, με στόχο τη διαμόρφωση της τελικής ζήτησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Στον συντονισμό της συναλλαγής συμμετέχουν διεθνή και εγχώρια ονόματα υψηλού κύρους. Οι Morgan Stanley και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών και Διαχειριστών, πλαισιωμένες από ελληνικούς και διεθνείς οίκους ως συν-διαχειριστές, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της έκδοσης και τη στόχευση για ευρεία διεθνή συμμετοχή.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται χρονικά άμεσα, καθώς το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή να ακολουθεί. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών για τις 8 Απριλίου.

Ισχυρά θεμελιώδη και ελκυστική αποτίμηση

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο που συνδυάζει ισχυρά λειτουργικά μεγέθη με ελκυστική αποτίμηση. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) 1,52x, ενώ ενσωματώνει έκπτωση της τάξης του 30%-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας. Η τράπεζα στοχεύει σε μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας κερδοφορία και ισχυρή πιστωτική επέκταση. Είναι ενδεικτικό ότι τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση, ενώ για το 2025 προβλέπεται καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ.

Το επενδυτικό story ενισχύεται περαιτέρω από τον μετασχηματισμό της CrediaBank τα τελευταία δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο κατάφερε να αναδειχθεί σε πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού. Παράλληλα, η παρουσία της σε δύο αγορές με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την Ελλάδα και τη Μάλτα, προσδίδει ευρωπαϊκή διάσταση και διαφοροποίηση κινδύνου.

Καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική ελκυστικότητα διαδραματίζει και το ιστορικό της διοίκησης, υπό την CEO Ελένη Βρεττού, η οποία έχει επιδείξει ικανότητα στην υλοποίηση σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως οι κινήσεις με Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος και Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας. Η επόμενη μεγάλη κίνηση αφορά στην ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027, η οποία αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη του ομίλου.

Προδεσμεύσεις και σήμα εμπιστοσύνης από την αγορά

Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της έκδοσης έχει το ήδη αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση τριών επενδυτών για την κάλυψη ποσού €110 εκατ., εξέλιξη που λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης και δημιουργεί θετική δυναμική για την περαιτέρω κάλυψη της αύξησης.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Fiera Capital, ένας θεσμικός long-only επενδυτής με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. καναδικών δολαρίων, με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων θεσμικών κεφαλαίων.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η Discovery Capital Management, ένα διεθνές macro hedge fund με ενεργητικό περίπου $3,5 δισ., καθώς και η Marbella, επενδυτικό όχημα συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Η συμμετοχή αυτών των επενδυτών υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της συναλλαγής και ενισχύει την αξιοπιστία της CrediaBank στις αγορές, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα για τη δυναμική της επόμενης ημέρας.

Την ίδια ώρα, η επιλογή των βασικών μετόχων, Thrivest και Υπερταμείου, να μην συμμετάσχουν στην αύξηση, ευνοεί τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Πρόκειται για κίνηση που ευθυγραμμίζεται με το εποπτικό πλαίσιο και ενισχύει την ελκυστικότητα της τράπεζας για διεθνείς επενδυτές.

Η αύξηση κεφαλαίου αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής σε Ελλάδα και Μάλτα, με έμφαση στη βιώσιμη και ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ανακοίνωση του Υπερταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας.