Barclays: Μεγαλύτερα του αναμενομένου τα κέρδη στο β' τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων της Barclays ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις καθώς ανήλθαν στα 2,5 δισ. λίρες στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με τη μέση πρόβλεψη για 2,23 δισ. λίρες.

Today we published our Q2 2025 Results



◾ Income: £7.2bn up 14% YoY

◾ Profit before tax: £2.5bn up 28% YoY

◾ Return on tangible equity: 12.3% up from 9.9% in Q224



