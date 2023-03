Ο Ιωσήφ Στάλιν με τα δικά του λόγια

Γράφουν οι Jon Miltimore και Lawrence Reed

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώνονται τα 70 χρόνια από την κηδεία του Ιωσήφ Στάλιν, του μαρξιστή δικτάτορα που ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στο απόγειο του τρομοκρατικού της κράτους.

Ο Στάλιν, που ακολούθησε τα αιμοσταγή βήματα του Βλαντμίρ Λένιν, υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε στην ντάτσα του στο Κούνστεβο στις 5 Μαρτίου 1953. Ήταν 74 ετών. Η κρατική κηδεία έγινε στη Μόσχα κάποιες μέρες αργότερα - στις 9 Μαρτίου - και με τυπικό σοβιετικό τρόπο, ακόμη και η κηδεία μετατράπηκε σε καταστροφή. Όταν εκατοντάδες χιλιάδες Σοβιετικοί πολίτες βγήκαν για να «υποβάλουν τα σέβη τους» (πιθανότατα φοβήθηκαν να προσελκύσουν την προσοχή της κρατικής αστυνομίας επειδή δεν παρευρέθηκαν· το επίπεδο φόβου και παράνοιας στην ΕΣΣΔ ήταν υψηλό, όπως το παρακάτω απόσπασμα από το 2017 ταινία Ο θάνατος του Στάλιν δείχνει κωμικά), προκλήθηκε ένας συνωστισμός που προκάλεσε τον θάνατο σε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, ανθρώπους.

Δεκαετίες αργότερα, το Vanity Fair έγραψε ότι «Οι Σοβιετικοί απέκρυψαν την είδηση».

Ήταν ένα τραγικό αλλά ταιριαστό τέλος στη φρικιαστική ηγεμονία του Στάλιν.

Οι Σοβιετικοί ιστορικοί θα υπολόγιζαν αργότερα ότι περίπου 20 εκατομμύρια άμαχοι πέθαναν υπό το καθεστώς του Στάλιν από πείνα, εκτελέσεις, αναγκαστική κολεκτιβοποίηση και σε στρατόπεδα εργασίας.

Παρά τις φρικαλεότητες αυτές, το Reuters δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο που διερευνά τη «μικτή» κληρονομιά του Στάλιν στα έθνη που κάποτε τρομοκρατούσε.

«Γιατί να έχω κακή στάση απέναντι στον [Στάλιν];» είπε στο Reuters ένας κάτοικος της Μόσχας που αναφέρεται μόνο ως Αντρέι, εξηγώντας ότι ο Σοβιετικός δικτάτορας πρέπει να επαινεθεί λόγω των επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι αναγνώστες φυσικά μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους αν ο Στάλιν ήταν ένας κομμουνιστής ήρωας ή ένας κακός τύραννος. Ενώ πιστεύουμε ότι τα ιστορικά τεκμήρια μιλούν από μόνα τους, ακολουθούν μερικά αποφθέγματα από τον ίδιο τον θείο Τζο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να αποφασίσουν τι είδους άνθρωπος ήταν πραγματικά ο Ιωσήφ Στάλιν.

Απόφθεγμα μπόνους:

«Δεν υπάρχει πραγματικός λιμός ή θάνατοι από ασιτία…[Για να το θέσω άκομψα, δεν μπορείς να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά». -Αυτό το απόφθεγμα συνήθως αποδίδεται εσφαλμένα στον Στάλιν, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει στον υποστηρικτή του Στάλιν Walter Duranty των New York Times, ο οποίος είπε αυτά τα λόγια τον Μάρτιο του 1933, στο απόγειο του ουκρανικού Χολοντομόρ, ενός ανθρωπογενούς λιμού που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους.

* Ο Jon Miltimore είναι ο αρχισυντάκτης του FEE.org. Ο Lawrence W. Reed είναι επίτιμος πρόεδρος του Foundation for Economic Education και συγγραφέας των βιβλίων Real Heroes: Inspiring True Stories of Courage, Character and Conviction και Excuse Me, Professor: Challenging the Myths of Progressivism.

** Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 13 Φεβρουαρίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Foundation for Economic Education και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.