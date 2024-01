Η ανώτατη εκπαίδευση των ανδρών έχει πρόβλημα

Οι γυναίκες κυριαρχούν πλέον στην αμερικανική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φθινόπωρο του 2020, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 60% των εγγραφών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και κατά μέσο όρο, έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες με μεγάλη διαφορά.

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας των ανδρών στα προπτυχιακά υστερούν κατά 15% έναντι των γυναικών. Προσθέστε σε αυτό ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές και όλα αυτά συνθέτουν το σοβαρό πρόβλημα ανδρών που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ανήκοντες στη Γενιά Χ και οι μεγαλύτερης ηλικίας millennials όπως εγώ, θα θυμούνται πρωτοβουλίες που απευθύνονταν στη νεολαία μας και είχαν ως στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων των γυναικών στην εκπαίδευση, ειδικά σε ιστορικά ανδροκρατούμενους τομείς (όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά).

Και ενώ αυτό συνέβη χωρίς οι περισσότεροι από εμάς να το καταλάβουμε, αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν: οι γυναίκες άρχισαν να αποκτούν περισσότερα πρώτα πτυχία από τους άνδρες συνομήλικους τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τους ξεπέρασαν και στα μεταπτυχιακά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90. Οι γυναίκες δεν ξεπέρασαν απλώς τους άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - τους άφησαν πίσω λαχανιασμένους.

Οφείλουμε να επικροτήσουμε την αξιοσημείωτη αυτή ανάδυση των γυναικών στη σφαίρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα θεσμικά όργανα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ότι οι άνδρες έμειναν πίσω.

Το δύσκολο, φυσικά, είναι ότι η εστίαση στα ζητήματα των ανδρών συχνά απορρίπτεται ως αντιγυναικεία και άξεστη (για να το θέσω ήπια). Αυτό πιθανότατα απομάκρυνε την προσοχή και την έγνοια μας από αυτό το θέμα, ειδικά από την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει την τάση να απορρίπτει ιδέες που έρχονται σε σύγκρουση με τον πιο προοδευτικό ιδεολογικό προσανατολισμό που κυριαρχεί στις περισσότερες πανεπιστημιουπόλεις.

Παρά την ένταση αυτή, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να σκύψουν στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες στα ιδρύματα αυτά, τόσο για χάρη της κοινωνικής ευημερίας όσο και για τη συνέχιση της ύπαρξής τους. Με τις άνευ προηγουμένου δαπάνες τα τελευταία χρόνια για τη διάσωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ακύρωσης των φοιτητικών δανείων, ο έλεγχος των επιδόσεων των κολεγίων και των πανεπιστημίων είναι βέβαιο ότι θα είναι εντονότερος από ποτέ.

Οι σχολές δεν μπορούν να πετύχουν τα αποτελέσματα που ζητούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χωρίς να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των ανδρών.

Αυτές οι προσπάθειες μπορεί, ωστόσο, να είναι πολιτικά φορτισμένες και μπορεί να ερμηνευτούν ως ανταγωνιστικές προς τις γυναίκες.

Ευτυχώς, υπάρχει ένας νέος και πολλά υποσχόμενος ηγέτης στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και τα αγόρια, και μπορεί να προσφέρει πολύτιμες ιδέες για αυτό το δύσκολο ζήτημα.

Ο συμπαθής Richard Reeves ίδρυσε νωρίτερα φέτος το Αμερικανικό Ινστιτούτο για Αγόρια και Άντρες (The American Institute for Boys and Men - AIBM), μια δεξαμενή σκέψης, νωρίτερα φέτος. Με φιλελεύθερα διαπιστευτήρια, ο Ριβς έχει την πολυτέλεια να λέει πράγματα που κάποιος που ανήκει στη δεξιά δεν μπορεί.

Η συνάδελφός μου Christina Hoff Sommers έγραψε μάλιστα εκτενώς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αγόρια που μένουν πίσω στην εκπαίδευση πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Η μελέτη της Σόμερς διαβάστηκε ευρέως και είχε επιρροή, αλλά φαινομενικά απέτυχε να εμπνεύσει το ίδιο επίπεδο συμπόνιας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αγόρια και οι άνδρες όπως το καταφέρει ο Ριβς σήμερα.

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι ο Ριβς «έκλεψε» άδικα αυτή την ιδέα από τη δεξιά. Αν δούμε πέρα από αυτή την πολιτική και ακαδημαϊκή διαμάχη, το γεγονός είναι ότι αγόρια και άνδρες έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εκπαίδευση και όχι μόνο. Προσωπικά, λέω να αφήσουμε το παρελθόν στην άκρη: Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους όσοι είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αξίζουν της προσοχής μας.

Σήμερα ζητάμε περισσότερα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση από ποτέ άλλοτε. Αλλά η ιδιαίτερη προσοχή και η έγνοια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες στα αμερικανικά πανεπιστήμια θα πρέπει, χωρίς αμφιβολία, να μπει στις προτεραιότητες των διοικητικών αρχών αυτών των ιδρυμάτων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον.

* Η Beth Akers είναι διακεκριμένο στέλεχος του American Enterprise Institute όπου εστιάζει σε ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης, φοιτητικών δανείων και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του American Enterprise Institute και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.