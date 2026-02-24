Γιατί δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το γράψιμο στο σχολείο

Σήμερα, τα στυλό και τα τετράδια αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από οθόνες και πληκτρολόγια στις αίθουσες διδασκαλίας. Αλλά αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν να γράφουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα; Σε τι διαφέρουν οι δεξιότητες που απαιτούν;

Με την πάροδο των δεκαετιών, τα τεχνολογικά μέσα έχουν ενσωματωθεί σταδιακά στη διδασκαλία των γλωσσών, όπως πρόσφατα η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Η πολυπλοκότητα αυτών των εργαλείων καταδικάζει τελικά τη χρήση μολυβιών και στυλό; Ή μήπως οι ψηφιακές χρήσεις μπορούν να συνδυαστούν με το χειρόγραφο γράψιμο; Σε τι βαθμό διατηρεί αυτό την αξία του για τον άνθρωπο;

Στυλό ή πληκτρολόγιο: επίδραση στην απομνημόνευση των γνώσεων

Το χειρόγραφο γράψιμο συνδέεται από καιρό με τη μνήμη και τη μάθηση. Το 1829 εμφανίστηκε η πληκτρολόγηση , η οποία έγινε συνήθης το 1867 χάρη στην πρώτη χειροκίνητη γραφομηχανή . Ενώ οι μαθητές του παρελθόντος μάθαιναν να γράφουν αποκλειστικά με το χέρι, οι μαθητές του σήμερα εναλλάσσονται μεταξύ οθονών και χαρτιού.

Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι μέθοδοι δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην απόκτηση γνώσεων. Σε μια μελέτη του 2014 , παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές απαντούν καλύτερα σε αναλυτικές ερωτήσεις όταν κρατούν σημειώσεις με το χέρι. Μια μελέτη του 2017 διαπίστωσε ότι οι φοιτητές ηλικίας 20-25 ετών συγκρατούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες που γράφουν με το χέρι σε σύγκριση με αυτές που πληκτρολογούν σε πληκτρολόγιο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούσαν Τεχνητή Νοημοσύνη από τις πρώτες τους εκθέσεις θυμόντουσαν πολύ λίγα από αυτά που είχαν πραγματικά γράψει όταν εξετάστηκαν για την ικανότητά τους να αναφέρουν ένα κείμενο, σε αντίθεση με εκείνους που είχαν συντάξει οι ίδιοι τα κείμενά τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της γραπτής και της ψηφιακής παραγωγής.

Λιγότερο πλούσιο λεξιλόγιο στις ψηφιακές παραγωγές

Σε ένα πείραμα που διεξήχθη το 2019, πριν από την έκρηξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης που γνωρίζουμε σήμερα, συγκρίναμε τις χειρόγραφες και τις δακτυλογραφημένες παραγωγές των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα. Διαπιστώσαμε ότι οι δακτυλογραφημένες παραγωγές είχαν λιγότερο πλούσιο λεξιλόγιο, γεγονός που επιβεβαιώνει τις τάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί αν υπήρχαν γλωσσικές διαφορές ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής. Εστιάσαμε σε στυλιστικά στοιχεία, όπως η πληροφοριακή αξία των κειμένων, η οργάνωση των κειμένων καθώς και λεξιλογικά στοιχεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 58 άτομα, καθένα από τα οποία συνέταξε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο και ένα χειρόγραφο κείμενο σε διάστημα μιας εβδομάδας. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας τελικής αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βοηθήματα κατά τη σύνταξη, ούτε λεξικό, ούτε εργαλεία αυτόματης διόρθωσης.

Η πλειονότητα των κειμένων παρουσίασε στατιστικά παρόμοια πληροφοριακή αξία και οργάνωση κειμένου και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος παραγωγής δεν είχε καμία επίδραση στις στυλιστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

Όσον αφορά τη λεξιλογική ποικιλία, δεν ισχύει το ίδιο. Η λεξιλογική πλούσια ήταν πολύ μεγαλύτερη στην πλειονότητα των χειρόγραφων κειμένων. Τα δακτυλογραφημένα κείμενα παρουσίαζαν αδυναμίες που δεν υπήρχαν στα χειρόγραφα κείμενα των ίδιων συμμετεχόντων.

Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να παράγουν γραπτά κείμενα.

Το γράψιμο στην οθόνη είναι κάτι που μαθαίνεται

Από τη στιγμή που η ψηφιακή μετάβαση έβαλε τα στυλό στο ντουλάπι, πολλές χώρες έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις της ψηφιακής χρήσης στις γραπτές δεξιότητες: η Ισπανία , οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και η Γαλλία .

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία των ειδικών στρατηγικών γραφής για την πρόοδο των μαθητών, όπως ο προγραμματισμός ή η διόρθωση. Αν και η χειρόγραφη παραγωγή αναπτύσσει ικανότητες που το πληκτρολόγιο δεν αναπτύσσει, η γνώση του πληκτρολογίου παραμένει μια απαραίτητη αλλά απαιτητική δεξιότητα.

Οι δυσκολίες στη γραφή που παρατηρούνται σήμερα οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η γραφή έχει όλο και λιγότερη προτεραιότητα στα σχολικά προγράμματα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα.

Επιπλέον, οι τρόποι παραγωγής είναι θεμελιωδώς διαφορετικοί σε τρία επίπεδα. Πρώτον, η πληκτρολόγηση και η γραφή πραγματοποιούνται σε διαφορετικά χωρικά πλαίσια . Η γραφή πραγματοποιείται σε έναν ενιαίο χώρο, ενώ η πληκτρολόγηση πραγματοποιείται σε δύο ξεχωριστούς χώρους. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει τις χωρικές διαφορές κατά τον σχεδιασμό, τη μεταγραφή και την αναθεώρηση ενός κειμένου είναι επίσης σαφώς διαφορετικός. Τέλος, η αντίληψη και οι χρήσεις των μαθητών ποικίλλουν ανάλογα με τους τρόπους παραγωγής.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να τονίζουμε τα γνωστικά οφέλη της χειρόγραφης γραφής στο σχολείο και αλλού, ενώ παράλληλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψηφιακή γραφή απαιτεί μάθηση, ώστε οι μαθητές να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ευχέρειας στην οθόνη όσο και στο χαρτί. Στην τάξη, πρέπει να σκεφτούμε τις επιλογές που προσφέρονται όσον αφορά τα εργαλεία σύνταξης. Απομένει να παρακολουθήσουμε τις επόμενες εξελίξεις: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αυξανόμενης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην γραπτή παραγωγή;

* Η Atheena Johnson είναι Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris Nanterre. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.