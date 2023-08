Tweetdeck: Τέλος η ελεύθερη πρόσβαση – Γίνεται αποκλειστικά συνδρομητικό

Στο πλαίσιο των αλλαγών στο πάλαι ποτέ Twitter και νυν X, το Tweetdeck παύει να έχει ελεύθερη πρόσβαση και πλέον γίνεται αποκλειστικά συνδρομητικό.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς στις 3 Ιουλίου η εταιρεία δήλωσε ότι εντός 30 ημερών το TweetDeck θα ήταν προσβάσιμο μόνο σε επαληθευμένους χρήστες.

welp tweetdeck finally went bye-bye for me and this popped up and lmao no. pic.twitter.com/z2sWXz18nx