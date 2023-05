Τεχνητή Νοημοσύνη: Κοινό «κώδικα δεοντολογίας» επεξεργάζονται Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ένα σχέδιο σύνταξης ενός κοινού «κώδικα δεοντολογίας» για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), που θα είναι ανοιχτός σε όλες τις δημοκρατικές χώρες και θα εφαρμόζεται εθελοντικά στον τομέα αυτόν, σε μια περίοδο που οι μεγάλες δυνάμεις εξετάζουν τη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων.

«Τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε το σχέδιο του κώδικα δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη», είπε η Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκέτε Βεστάγκερ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σουηδία μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

#UPDATE The European Union and United States said on Wednesday they expect to draft a voluntary code of conduct on artificial intelligence "within weeks" with the hope that fellow democracies will sign on ➡️ https://t.co/X7ssVLfS02