Synergy Research Group: Στα $419 δισ. οι παγκόσμιες δαπάνες για υπηρεσίες cloud

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικά η Generative ΑΙ οδήγησαν την παγκόσμια δαπάνη των επιχειρήσεων για το 2025 στα 419 δισ.δολάρια. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Synergy Research Group έγινε περισσότερο αισθητή το τέταρτο τρίμηνο του 2025, όπου ανήλθε σε 119 δισ.δολάρια και αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Συγκρινόμενα με αυτά του προηγουμένου τριμήνου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 12 δισ.δολάρια, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση έφθασε τα 29 δισ.δολάρια.

Αυτό σημαίνει, πρακτικά ότι η αγορά κατέγραψε ανάπτυξη κατά 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Έτσι, κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών.

Το γεγονός ότι της μεγάλη αύξησης της παγκόσμιας δαπάνης για cloud οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν μετατραπεί σε βασική υποδομή της ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με τους αναλυτές της Synergy και αποτελούν τον κύριο λόγο της μεταβολής των ισορροπιών.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, οι υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καλύπτουν μεγάλο μέρος της αύξησης, από το 2022 και μετά. Παράλληλα, ενισχύουν και το σύνολο του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών cloud.

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι αναλυτές, «…το cloud περνά πλέον από φάση ανάπτυξης σε φάση επιτάχυνσης. Και η GenAI φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ένας ακόμη παράγοντας ζήτησης, αλλά ο πυρήνας της επόμενης ψηφιακής οικονομίας».

Μεγάλη ήταν η αύξηση στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στο IaaS (Infrastructure as a Service) και PaaS (Platform as a Service), οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα της αγοράς και κατέγραψαν ανάπτυξη 34% στο τέταρτο τρίμηνο.

Το IaaS είναι η πιο βασική κατηγορία των cloud services. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ενοίκιο IT υποδομής – servers, εικονικών μηχανών, δικτύων, λειτουργικών συστημάτων – από έναν πάροχο cloud με βάση τη χρήση. Αντί να αγοράσει, δηλαδή, κάποιος το δικό του hardware, με το IaaS, αγοράζει μια πλήρως εξωτερικευμένη υπηρεσία.

Η υπηρεσία PaaS είναι ένα βήμα πάνω από το IaaS. Εκτός από υποδομή, παρέχει επίσης ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη διαχείριση εφαρμογών. Το PaaS είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τον πλήρη κύκλο ζωής των web εφαρμογών, όπως κατασκευή, δοκιμή, ανάπτυξη, διαχείριση και ενημέρωση.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην αγορά των υπρεσιών δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μεταβολή, σύμφωνα με τους αναλυτές της Synergy Research Group. Έτσι, παρά την εκρηκτική ανάπτυξη, η αγορά παραμένει έντονα συγκεντρωμένη. Οι τρεις μεγάλοι πάροχοι, Amazon, Microsoft και Google, συγκεντρώνουν το 68% του δημόσιου cloud παγκοσμίως.

Ειδικότερα, τα μερίδια αγοράς στο τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής: Amazon: 28%, Microsoft: 21% και Google: 14%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Synergy, η Amazon διατηρεί σαφές προβάδισμα, με την Microsoft και την Google να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ακόμη, εμφανίζεται και μια νέα κατηγορία εταιρειών, οι λεγόμενες «neoclouds», που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τις GPU υποδομές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe και Nebius.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στις τοπικές αγορές, οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά cloud, με μέγεθος που ξεπερνά συνολικά την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της αμερικανικής αγοράς το τέταρτο τρίμηνο ήταν 30%.Σε όρους ταχύτερης ανάπτυξης χώρες, όπως η Αυστραλία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ιρλανδία, το Μεξικό, η Νότια Αφρική και η Ταϊβάν, κατέγραψαν ρυθμούς πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.Οι μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη είναι η Βρετανία και η Γερμανία. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σημειώνονται σε Ιρλανδία, Πολωνία και Σουηδία.