Η Νότια Κορέα είναι παγκοσμίως γνωστή για το εξαιρετικά γρήγορο διαδίκτυο, την καθολική κάλυψη ευρυζωνικών δικτύων και τη θέση της στην αιχμή της ψηφιακής καινοτομίας — φιλοξενώντας «κολοσσούς» όπως η Hyundai, η LG και η Samsung.

Ωστόσο, αυτή η ίδια επιτυχία την έχει μετατρέψει σε πρωταρχικό στόχο χάκερς, αποκαλύπτοντας πόσο εύθραυστες παραμένουν οι άμυνες της στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων που έπληξαν εταιρείες πιστωτικών καρτών, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τεχνολογικά startups και δημόσιους οργανισμούς, επηρεάζοντας εκατομμύρια πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, τα υπουργεία και οι ρυθμιστικές αρχές φάνηκαν να ενεργούν παράλληλα και ασυντόνιστα, συχνά μεταθέτοντας ευθύνες το ένα στο άλλο.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι κυβερνοάμυνες της Νότιας Κορέας υπονομεύονται από ένα κατακερματισμένο σύστημα υπουργείων και υπηρεσιών, το οποίο οδηγεί σε αργές και μη συντονισμένες αντιδράσεις.

Χωρίς έναν ενιαίο «πρώτο ανταποκριτή» σε περίπτωση επίθεσης, η χώρα πασχίζει να ευθυγραμμίσει τις ψηφιακές της φιλοδοξίες με την κυβερνοασφάλειά της.

«Η κυβερνητική προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια παραμένει αντιδραστική — αντιμετωπίζει το ζήτημα ως διαχείριση κρίσης, όχι ως κρίσιμη εθνική υποδομή», δηλώνει στο TechCrunch ο Μπράιαν Πακ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, Theori.

Ο Πακ, που παράλληλα είναι σύμβουλος της επιτροπής καινοτομιών κυβερνοασφάλειας του ομίλου SK Telecom, τονίζει ότι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κυβερνητικών φορέων έχει οδηγήσει στην παράβλεψη της ανάπτυξης ψηφιακών αμυνών και της εκπαίδευσης εξειδικευμένων στελεχών.

Έλλειψη ειδικών και «φαύλος κύκλος»

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η υφιστάμενη προσέγγιση έχει ανακόψει την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη ταλέντου δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο — χωρίς επαρκή τεχνογνωσία, είναι αδύνατο να χτιστούν προληπτικές άμυνες που θα κρατούν τα απειλητικά δίκτυα σε απόσταση», επισημαίνει ο Πακ.

Η πολιτική στασιμότητα ενισχύει αυτή την κατάσταση: Κάθε φορά που προκύπτει κρίση, επιλέγονται πρόχειρες «λύσεις ανάγκης», ενώ το δύσκολο, μακροπρόθεσμο έργο της οικοδόμησης ψηφιακής ανθεκτικότητας παραμερίζεται.

Το 2025, σχεδόν κάθε μήνα σημειώθηκε μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Νότια Κορέα, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της χώρας.