Starlink: «Έπεσε» για 2,5 ώρες παγκοσμίως - Η ανακοίνωση της εταιρείας και το συγγνώμη του Μασκ

Το δορυφορικό σύστημα διαδικτύου Starlink της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιείται και από ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες, αντιμετώπισε ένα από τα μεγαλύτερα μπλακ άουτ στην ιστορία του, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς σύνδεση, με κορυφαία στελέχη της εταιρείας αλλά και τον Ίλον Μασκ να ζητά συγγνώμη για τη βλάβη.

Το Starlink, με πάνω από 6 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, «έπεσε» της Πέμπτη για περίπου 2,5 ώρες, σύμφωνα με ανάρτηση του αντιπροέδρου της Starlink Engineering, Μίκαελ Νίκολς. Η αιτία της διακοπής αποδόθηκε σε βλάβη βασικών εσωτερικών υπηρεσιών λογισμικού που λειτουργούν το βασικό δίκτυο.

«Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή ενός αξιόπιστου δικτύου και θα προχωρήσουμε σε πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, ώστε να μην επαναληφθεί», σημείωσε ο Νίκολς.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD