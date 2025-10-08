Softbank: Εξαγοράζει το τμήμα ρομποτικής της ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων

Ο Όμιλος SoftBank ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να αγοράσει το τμήμα ρομποτικής της ελβετικής εταιρείας μηχανικής ABB για 5,4 δισ.δολάρια, καθώς ο ιαπωνικός «κολοσσός» επιδιώκει να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμφωνία, η οποία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαίνει ότι η ABB δεν θα επιδιώξει πλέον να αποσχίσει την επιχείρηση ρομποτικής της ως ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία.

«Το επόμενο μέτωπο της SoftBank είναι η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη. Μαζί με την ABB Robotics, θα ενώσουμε τεχνολογία και ταλέντο παγκόσμιας κλάσης υπό την κοινή μας όραση να συγχωνεύσουμε την Τεχνητή Υπερνοημοσύνη και τη ρομποτική — προωθώντας μια επαναστατική εξέλιξη που θα ωθήσει την ανθρωπότητα προς τα εμπρός», δήλωσε ο Μασαγιόσι Σον, ιδρυτής της SoftBank, σε ανακοίνωσή του.

Η Τεχνητή Υπερνοημοσύνη, ή ASI, είναι η ιδέα του Σον για μια Τεχνητή Νοημοσύνη που είναι 10.000 φορές πιο έξυπνη από τους ανθρώπους.

Ο Σον έχει επιδιώξει να τοποθετήσει τη SoftBank στο επίκεντρο της πιθανής έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω επενδύσεων και εξαγορών σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Η SoftBank κατέχει, για παράδειγμα, την εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm και έχει σημαντικό μερίδιο στην OpenAI.

Η SoftBank έχει ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες επενδύσεις σχετικές με τη ρομποτική, συμπεριλαμβανομένων των AutoStore Holdings και Agile Robots.

Ο ιαπωνικός όμιλος δεν είναι νέος στον τομέα της ρομποτικής. Το 2012, η SoftBank απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο μιας γαλλικής εταιρείας με την ονομασία Aldebaran. Δύο χρόνια αργότερα, οι δύο εταιρείες λάνσαραν ένα ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία Pepper — μια επένδυση που τελικά απέτυχε, αλλά η ρομποτική έχει πλέον επανέλθει ως βασικός στόχος για τον ιαπωνικό κολοσσό.