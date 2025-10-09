Πώς οι μπορούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα fake news στην ψηφιακή εποχή

Η ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, το οποίο θα βασίζεται όχι μόνο στη διαχείριση της άμεσης φήμης ενός οργανισμού, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται το πώς οι άλλοι βλέπουν έναν οργανισμό, δηλαδή στα λεγόμενα "second-order judgments", αποτέλεσε τον πυρήνα της ομιλίας του καθηγητή Patrick Haack στη δεύτερη εκδήλωση της σειράς "Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues" στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων που παρουσιάστηκαν προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα fake news περιλαμβάνονται η συστηματική παρακολούθηση της κοινωνικής απήχησης, η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω προληπτικών ενεργειών (prebunking) και η αξιοποίηση αξιόπιστων συμμάχων, επιστημόνων, συνεργατών ή πελατών που μπορούν να μιλήσουν πειστικά και να ενισχύσουν τη φωνή της αλήθειας. Ο καθηγητής Patrick Haack, ο οποίος διδάσκει Στρατηγική και Υπεύθυνη Διοίκηση στο HEC Lausanne και είναι Διεθνής Ερευνητικός Εταίρος στο Κέντρο Εταιρικής Φήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανέλυσε πώς η παραπληροφόρηση επηρεάζει τη φήμη, την εμπιστοσύνη και τελικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, οι παραδοσιακές στρατηγικές, η αγνόηση ή η απλή διάψευση των ψευδών ειδήσεων, είναι πλέον ανεπαρκείς, διότι η παραπληροφόρηση δεν λειτουργεί μόνο σε επίπεδο γεγονότων, αλλά και μέσω της ψυχολογίας της κοινωνικής επιρροής. Η "κοινωνική απόδειξη" (social proof), δηλαδή η τάση των ανθρώπων να πιστεύουν αυτό που θεωρούν ότι πιστεύουν και οι άλλοι, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο καθηγητής, η αλήθεια από μόνη της δεν αρκεί, χρειάζεται η κοινωνική επιβεβαίωση ότι και οι άλλοι πιστεύουν την αλήθεια.

Στελέχη της αγοράς όπως η Ρηνέτα Μήτση, General Secretary της Ένωσης Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (CAPA) και Sustainability Director στο Goody's-Everest Group, καθώς και ο Fernando Kalligas, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ESG & Επικοινωνίας του ΔΕΣΦΑ, ανέλυσαν την ευθύνη των επιχειρήσεων να παρακολουθούν συστηματικά την ψηφιακή αφήγηση που τις περιβάλλει. Η διαφάνεια, η ταχύτητα αντίδρασης και η αξιοπιστία των πηγών, υπογράμμισαν, είναι πλέον στρατηγικά εργαλεία επιβίωσης. Στο κοινό παρευρέθηκαν ο νέος πρόεδρος του ACG Edward C. Wingenbach, Ph.D., η Λένα Παπαλεξοπούλου, καθώς και προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως οι Αριστοτέλης Παντελιάδης, Ευθύμιος Βιδάλης και Λυδία Γιαννακοπούλου.

Ο Παύλος Βλάχος, καθηγητής Marketing του Alba και κάτοχος της Έδρας "The Theodore Papalexopoulos Chair in Sustainability", επεσήμανε πως το 72% των ανθρώπων σε 25 χώρες θεωρεί τις ψευδείς ειδήσεις ως τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή, ακόμη και πάνω από την κλιματική αλλαγή. Όπως ανέφερε, η ευθύνη μας ως εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών ηγετών και πολιτών είναι να μάθουμε όχι μόνο να εντοπίζουμε, αλλά και να αντιμετωπίζουμε την παραπληροφόρηση αποτελεσματικά.

Η σειρά "Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues" συνεχίζει να γεφυρώνει την ακαδημαϊκή γνώση με την επιχειρηματική πράξη, προωθώντας τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη ηγεσία.