Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κλυδωνίζει την αγορά του software

Η άλλοτε ακλόνητη εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο του λογισμικού δέχεται ισχυρούς κλυδωνισμούς.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι εταιρείες software αναγκάζονται να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν κρίσιμες συμφωνίες αναχρηματοδότησης χρέους, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα «εκρηκτικό» μείγμα υψηλών επιτοκίων και έντονης αμφισβήτησης λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η «απειλή» της ΤΝ και η κρίση εμπιστοσύνης

Η ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θεωρείται πλέον μόνο ευκαιρία, αλλά και υπαρξιακή απειλή. Οι δανειστές φοβούνται ότι η τεχνολογία θα ανατρέψει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, καθιστώντας πολλές εταιρείες παρωχημένες πριν προλάβουν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους.

«Η αναστάτωση από το AI θα αποτυπωθεί έντονα το 2026 και στις αρχές του 2027», προειδοποιεί ο Matthew Mish της UBS, εκτιμώντας ότι οι αθετήσεις πληρωμών (defaults) θα μπορούσαν να εκτιναχθούν στο 3% - 5%, υπερδιπλάσιες δηλαδή από τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς.

Στο στόχαστρο τα «μοχλευμένα δάνεια»

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην αγορά των μοχλευμένων δανείων (leveraged loans), όπου ο κλάδος της τεχνολογίας κατέχει τη μερίδα του λέοντος με 260 δισ. δολάρια σε εκκρεμή δάνεια.

Το 50% των δανείων στον κλάδο αξιολογείται με βαθμολογία «B-» ή χαμηλότερη, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό ρίσκο και ο κλάδος του λογισμικού καταγράφει βουτιά 20% φέτος, παρασύροντας και την ψυχολογία των πιστωτών.

Η επόμενη μέρα: Σκληρότεροι Όροι

Οι τράπεζες, θορυβημένες από τις εξελίξεις, ζητούν πλέον υψηλότερες αποδόσεις και αυστηρότερες ρήτρες (covenants) για να εγκρίνουν νέα κεφάλαια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Team.blue, η οποία ανέβαλε την επέκταση δανείου ύψους 1,35 δισ. ευρώ, ενώ η αγορά αναμένει με κομμένη την ανάσα την υποδοχή που θα επιφυλάξουν οι επενδυτές στο deal της Qualtrics ύψους 5,3 δισ. δολαρίων τον επόμενο μήνα.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Moody’s, οι εταιρείες με χαμηλή αξιολόγηση και λήξεις χρεών το 2026 θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν «τοίχο» αναχρηματοδότησης. Η περίοδος του «εύκολου χρήματος» για το software φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτί.