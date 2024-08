OpenAI: Αποχωρεί το ιδρυτικό στέλεχος Τζον Σούλμαν

«Στροφή» στην καριέρα του θα κάνει ο συνιδρυτής της OpenAI Τζον Σούλμαν, ο οποίος δήλωσε πως θα εγκαταλείψει τη Microsoft και θα ενταχθεί στην Anthropic, τη νεοσύστατη επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρηματοδοτείται από την Amazon.

Ο Σούλμαν ήταν ένας εκ των επικεφαλής της ομάδας εκπαίδευσης του OpenAI, που τελειοποίησε τα μοντέλα AI για το chatbot ChatGPT, σύμφωνα με ένα βιογραφικό σημείωμα στην ιστοσελίδα του.

«Η απόφαση μου αυτή απορρέει από την επιθυμία μου να εμβαθύνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, ώστε να μπορώ να επιστρέψω στην πρακτική τεχνική εργασία», έγραψε ο Σούλμαν σε ανάρτησή του στο Χ.

Είπε ότι δεν αποχωρεί λόγω έλλειψης υποστήριξης στο θέμα αυτό του OpenAI. «Αντιθέτως, οι επικεφαλής της εταιρείας έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε.

Θυμίζεται ότι, νωρίτερα φέτος ο συνεργάτης του Ζαν Λέικ αποχώρησε και εντάχθηκε στην Anthropic και ο Ίλια Σουτσκέβερ αποχώρησε, ώστε να στηρίξει μια νεοσυσταθείσα εταιρεία της Safe Superintelligence Inc.

Από τότε που τα μέλη του προσωπικού της OpenAI δημιούργησαν την Anthropic το 2021, οι δύο νεαρές επιχειρήσεις με έδρα το Σαν Φρανσίσκο μάχονταν για να έχουν τα πιο αποδοτικά παραγωγικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Amazon, η Google και η Meta έχουν επίσης αναπτύξει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά!» έγραψε ο Λέικ απαντώντας στο μήνυμα του Σούλμαν.

Ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ευχαρίστησε τον Σούλμαν σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζοντας ότι είναι ένας εξαίρετος ερευνητής και σίγουρα θα διαπρέψει.

