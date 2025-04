Η OpenAI αναβαθμίζει την αναζήτηση του ChatGPT, για να προσφέρει στους χρήστες μια βελτιωμένη εμπειρία online αγορών, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του και διευρύνοντας την εμβέλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα πεδίο όπου κυριαρχούν μέσα ενημέρωσης και τεχνολογικοί «κολοσσοί», όπως η Google και η Amazon.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα, η αναβάθμιση θα επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν ευκολότερα τιμές και κριτικές, καθώς και να βρίσκουν άμεσους συνδέσμους για να αγοράσουν τα προτεινόμενα προϊόντα. Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι οι επιλογές θα είναι «ανεξάρτητες και δεν θα αποτελούν διαφημίσεις».

Σύμφωνα με το TechCrunch, η OpenAI αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν προσαρμοσμένα αποτελέσματα. Για αρχή, η OpenAI πειραματίζεται με κατηγορίες όπως η μόδα, η ομορφιά, τα είδη σπιτιού και τα ηλεκτρονικά.

Επίσης, η OpenAI θέτει σε λειτουργία το GPT-4o (το προεπιλεγμένο μοντέλο AI για το ChatGPT) τη Δευτέρα για τους χρήστες των ChatGPT Pro, Plus και Free, καθώς και για τους χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους παγκοσμίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ήταν ιστορικά κατά των διαφημίσεων στο ChatGPT, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Μπεν Τόμσον του Stratechery, άλλαξε ελαφρώς τη στάση του. Ο Άλτμαν δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια «καλαίσθητη» διαφήμιση στην οποία η OpenAI χρεώνει αμοιβές συνεργατών για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ChatGPT, αλλά δεν πουλάει προτεραιότητα τοποθέτησης στα αποτελέσματά της.

Shopping



We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.



✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy



Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj