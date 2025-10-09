Ο Ίλον Μασκ θα προχωρήσει σε διευθέτηση αγωγής ύψους 128 εκατομμυρίων δολαρίων με τέσσερα στελέχη του Twitter που απέλυσε μετά την εξαγορά της εταιρείας το 2022.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, μια από τις πρώτες κινήσεις του Μασκ μετά την αγορά του Twitter ήταν να απολύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο Παράγκ Αγκαράβαλ, τον οικονομικό διευθυντή, Νεντ Σέγκαλ και τους ανώτατους νομικούς συμβούλους Σον Έντζετ και Βιτζάγια Γάντε.

Τα τέσσερα στελέχη δεν έλαβαν ποτέ τις αποζημιώσεις απόλυσης που δικαιούνταν, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν κατέβαλε ο Μασκ επειδή εκείνοι προσπάθησαν να τον υποχρεώσουν να τηρήσει τη δέσμευσή του για την εξαγορά της εταιρείας ύψους 44 δισ. δολαρίων, όταν εκείνος επιχείρησε να αποσυρθεί από τη συμφωνία.

Η αγωγή περιλαμβάνει μάλιστα και απόσπασμα από τη βιογραφία του Μασκ, γραμμένη από τον Γουόλτερ Άιζακσον, στο οποίο ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να λέει ότι θα «κυνηγήσει έναν προς έναν» τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης του Twitter «μέχρι να πεθάνουν».

Αν και δικαστικό έγγραφο επιβεβαιώνει ότι τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστοί οι όροι της διευθέτησης.

Δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα στελέχη που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του Μασκ για αποζημιώσεις απόλυσης. Πρόσφατα, ο Μασκ διευθέτησε ομαδική αγωγή που αφορούσε 6.000 απολυμένους υπαλλήλους του Twitter.

Πολλοί από τους πρώην εργαζόμενους της πλατφόρμας κατήγγειλαν ότι έλαβαν ελλιπείς αποζημιώσεις ή ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου.