Νέα μέθοδος εντοπίζει τα πρώιμα σήματα ηφαιστειακών εκρήξεων

Η επιστήμη αποτελεί ένα διαρκές έργο σε εξέλιξη, καθώς, παρά τις σημαντικές προόδους, η ανθρωπότητα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να εξηγήσει πλήρως πολλά φυσικά φαινόμενα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη των ηφαιστειακών εκρήξεων. Αν και τα σύγχρονα δίκτυα παρακολούθησης παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις, παραμένουν ατελή και συχνά αδυνατούν να προσφέρουν έγκαιρες και αξιόπιστες προβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει το Gizmodo, ένα νέο σύστημα με την ονομασία «Jerk» φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο απλή και αποτελεσματική λύση. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications τον Δεκέμβριο του 2025, το Jerk βασίζεται σε ένα ενιαίο σεισμόμετρο ευρείας ζώνης, ικανό να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τα πρώιμα σήματα μιας επικείμενης έκρηξης, λειτουργώντας πλήρως αυτοματοποιημένα.

Σε αντίθεση με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες που παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο ή δοκιμάζονται περιορισμένα, το Jerk έχει ήδη δοκιμαστεί εκτενώς σε πραγματικές συνθήκες. Η ερευνητική ομάδα το εγκατέστησε το 2014 στο ηφαίστειο Piton de la Fournaise, στο νησί La Réunion της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου, το σύστημα κατάφερε να προβλέψει το 92% των εκρήξεων, παρέχοντας προειδοποιήσεις από λίγα λεπτά έως και οκτώ ώρες πριν από την εκδήλωσή τους.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγούν οι γεωφυσικοί Francois Beauducel και Philippe Jousset, η δυσκολία πρόβλεψης των εκρήξεων οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη δυνατότητα παρατήρησης των διεργασιών στο εσωτερικό των ηφαιστείων. Το μάγμα δεν συμπεριφέρεται ως απλό ρευστό, αλλά ως ένα σύνθετο μίγμα από κρυστάλλους, αέρια και υγρά, του οποίου η συμπεριφορά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Το Jerk εστιάζει στην ανίχνευση της πρώιμης ρωγμάτωσης των πετρωμάτων, καθώς το μάγμα ανέρχεται προς την επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως μαγματική διείσδυση, παράγει χαρακτηριστικά «σήματα» που το σύστημα μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και επιτυγχάνεται ταχύτερη αξιολόγηση των δεδομένων.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη προκλήσεις, όπως τα ψευδώς θετικά σήματα. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η βελτίωση της ακρίβειας του συστήματος και η εφαρμογή του σε άλλα ενεργά ηφαίστεια, όπως η Αίτνα, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του σε διαφορετικά γεωλογικά περιβάλλοντα.