Techcrunch

Σε μια δραστική αλλαγή της πολιτικής ανταμοιβών προχωρά η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), βάζοντας στο στόχαστρο τους λογαριασμούς που κατακλύζουν τη ροή των χρηστών με περιεχόμενο-δόλωμα (clickbait) και μαζικές αναδημοσιεύσεις ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντος της εταιρείας, Nikita Bier, το κοινωνικό δίκτυο του Elon Musk αποφάσισε να μειώσει δραματικά τις πληρωμές προς τους λεγόμενους «aggregators» (λογαριασμούς που συγκεντρώνουν και αναδημοσιεύουν ειδήσεις άλλων).

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, οι πληρωμές προς αυτούς τους λογαριασμούς μειώθηκαν ήδη στο 60% για τον τρέχοντα κύκλο, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση της τάξης του 20% στον επόμενο.

Τέλος στα BREAKING και τις κλεμμένες αναρτήσεις

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην προστασία των αυθεντικών δημιουργών. «Έγινε απολύτως σαφές: ο κατακλυσμός του timeline με εκατοντάδες κλεμμένες αναρτήσεις και clickbait καθημερινά εκτοπίζει τους πραγματικούς δημιουργούς και εμποδίζει την ανάπτυξη νέων συγγραφέων», δήλωσε ο Bier.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι οι περιορισμοί αφορούν και όσους χρησιμοποιούν κατά κόρον την ένδειξη «🚨 BREAKING» σε κάθε τους ανάρτηση για να τραβήξουν την προσοχή.

Παρά τη μείωση των εσόδων, η διοίκηση του Χ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για λογοκρισία. «Το Χ δεν θα περιορίσει ποτέ τον λόγο ή την απήχηση, αλλά δεν πρόκειται να ανταμείβει οικονομικά τη χειραγώγηση του προγράμματος ή των χρηστών μας», τόνισε ο Bier.

Αντιδράσεις από δημοφιλείς λογαριασμούς

Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, κυρίως από συντηρητικούς λογαριασμούς που είδαν τα έσοδά τους να εξανεμίζονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Dominick McGee (γνωστού ως Dom Lucre), ο οποίος με 1,6 εκατομμύρια ακολούθους υποστήριξε ότι απονομισματοποιήθηκε χωρίς εξήγηση.

Αν και ο ίδιος αρνήθηκε την κατάχρηση του όρου «BREAKING», οι χρήστες του Χ μέσω των «Community Notes» τον εξέθεσαν, εντοπίζοντας 91 σχετικές αναρτήσεις του μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Το «σπασμένο» οικοσύστημα και η κριτική Silver

Η νέα αυτή αυστηρότητα έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης συζήτησης για την αξία του Χ. Ο γνωστός αναλυτής Nate Silver άσκησε δριμεία κριτική, κάνοντας λόγο για ένα «σπασμένο οικοσύστημα» όπου η κυριαρχία συγκεκριμένων πολιτικών λογαριασμών καθιστά αδύνατη τη διοχέτευση κίνησης προς εξωτερικούς ιστότοπους. Αν και ο Musk χαρακτήρισε τις αναλύσεις του Silver ανακριβείς, τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλατφόρμα παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και την ποιότητα του περιεχομένου που επιδοτεί.