Motorola: Αυτό το smartphone αναπτύσσεται κατακόρυφα

Παράλληλα με την εισαγωγή των πτυσσόμενων (foldables) τηλεφώνων, οι κατασκευαστές προχωρούν τώρα στη δημιουργία κυλιόμενων τηλεφώνων (rollable).

Μετά την προσπάθεια για το LG Rollable που δεν κυκλοφόρησε τελικά στην αγορά, η Motorola αποκάλυψε τη δική της ιδέα για «κυλιόμενη» τεχνολογία, στο πλαίσιο του Lenovo Tech World 2022 παρουσιάζοντας διάφορες συσκευές με rollable οθόνες.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η εταιρία αποκάλυψε ότι ετοιμάζει και αυτή ένα smartphone με οθόνη που μεγαλώνει και μικραίνει.

This Motorola rollable phone can change size with just the press of a button. pic.twitter.com/8OeotPk14x