LinkedIn: Χρησιμοποίησε δεδομένα χρηστών προτού ενημερώσει τους όρους παροχής υπηρεσιών του

Δεδομένα χρηστών για εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει το LinkedIn, δίχως, όμως, να κάνει γνωστούς τους όρους παροχής υπηρεσιών του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του TechCrunch.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οι χρήστες του LinkedIn στις ΗΠΑ - αλλά όχι στην ΕΕ, τον ΕΟΧ ή την Ελβετία, πιθανότατα λόγω των κανόνων απορρήτου των δεδομένων αυτών των περιοχών - έχουν ένα διακόπτη εξαίρεσης στην οθόνη ρυθμίσεων που αποκαλύπτει ότι το LinkedIn συλλέγει προσωπικά δεδομένα για να εκπαιδεύσει «μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργίας περιεχομένου».

Η εναλλαγή δεν είναι καινούργια. Αλλά, όπως ανέφερε πρώτο το 404 Media, το LinkedIn αρχικά δεν ανανέωσε την πολιτική απορρήτου του για να αντικατοπτρίζει τη χρήση δεδομένων.

Οι όροι παροχής υπηρεσιών έχουν πλέον ενημερωθεί, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει πολύ πριν από μια μεγάλη αλλαγή όπως η χρήση δεδομένων χρηστών για έναν νέο σκοπό όπως αυτός. Η ιδέα είναι ότι δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο λογαριασμό τους ή να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αν δεν τους αρέσουν οι αλλαγές. Αυτή τη φορά φαίνεται πως όχι.

Ποια μοντέλα εκπαιδεύει λοιπόν το LinkedIn; Τα δικά του, λέει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων για προτάσεις γραφής και συστάσεις δημοσιεύσεων. Αλλά το LinkedIn λέει επίσης ότι τα μοντέλα δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην πλατφόρμα του μπορεί να εκπαιδευτούν από «άλλον πάροχο», όπως η εταιρική μητρική του Microsoft.

«Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες λειτουργίες του LinkedIn, όταν συμμετέχετε στην πλατφόρμα μας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε (ή επεξεργαζόμαστε) δεδομένα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση του generative AI (μοντέλα Tεχνητής Nοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιεχομένου) ή άλλων λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης, τις αναρτήσεις και τα άρθρα σας, το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το LinkedIn, τη γλωσσική σας προτίμηση και τυχόν ανατροφοδότηση που μπορεί να έχετε παράσχει στις ομάδες μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, για να βελτιώσουμε ή να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες του LinkedIn», αναφέρει η εταιρεία.

Το LinkedIn δήλωσε προηγουμένως στο TechCrunch ότι χρησιμοποιεί «τεχνικές βελτίωσης της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής και αφαίρεσης πληροφοριών, για να περιορίσει τις προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη γεννητική εκπαίδευση AI».

Για να εξαιρεθείτε από την απόσπαση δεδομένων του LinkedIn, μεταβείτε στην ενότητα «Data Privacy» του μενού ρυθμίσεων του LinkedIn στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή «Data for Generative AI improvement» και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την επιλογή «Use my data for training content creation AI models».

Μπορείτε επίσης να επιχειρήσετε να εξαιρεθείτε πιο ολοκληρωμένα μέσω αυτής της φόρμας, αλλά το LinkedIn σημειώνει ότι οποιαδήποτε εξαίρεση δεν θα επηρεάσει την εκπαίδευση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.