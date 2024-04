Apple: Το νέο λογισμικό iOs18 θα βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Δεν είναι μυστικό ότι η Apple έχει «αγκαλιάσει» την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκείνο που γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό είναι ότι το iOs 18 που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες θα βασίζεται στο AI.

Δυο νέες λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης έρχονται να προστεθούν στα iPhone, σύμφωνα με το techradar.gr.

Σύμφωνα με τον μόνιμο εμπειρογνώμονα της Apple, Μαρκ Γκούρμαν, τα χαρακτηριστικά γεννητικής AI της Apple θα υποστηρίζονται από ένα ιδιόκτητο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που θα εκτελείται εξ ολοκλήρου στη συσκευή και όχι μέσω του cloud. Αυτή η προσέγγιση θα δώσει προτεραιότητα στην ταχύτητα και την ιδιωτικότητα, καθώς ένα LLM on-device δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει, αν και τα εργαλεία AI της Apple μπορεί να είναι ελαφρώς λιγότερο ισχυρά από εκείνα που είναι διαθέσιμα από τους ανταγωνιστές που βασίζονται στο cloud (όπως το Galaxy AI) ως αποτέλεσμα.

Για την καταπολέμηση του τελευταίου σημείου, ο Γκούρμαν αφήνει να εννοηθεί ότι η Apple θα μπορούσε να "καλύψει τα κενά" αδειοδοτώντας τεχνολογία από την Google και άλλους παρόχους υπηρεσιών AI. Ο πληροφοριοδότης ανέφερε προηγουμένως ότι η Apple βρίσκεται σε "ενεργές διαπραγματεύσεις" με την Google για την αδειοδότηση του Google Gemini για ορισμένα χαρακτηριστικά του iOS 18, οπότε μια LLM της Apple με τη βοήθεια της Google φαίνεται όλο και πιο πιθανή, παρά τον αρχικό μας σκεπτικισμό.

Coming in iOS 18:

- "Safari browsing assistant"

- "Encrypted visual search"



Both features seem to use the Private Relay infrastructure to send data to Apple (so that they don't know your IP?).