Instagram: «Μυστήριο» με αναστολές λογαριασμών και προβλήματα σύνδεσης

Προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν σήμερα το απόγευμα χιλιάδες χρήστες του Instagram στον κόσμο ενώ υπάρχουν δεκάδες αναφορές για αναίτιες αναστολές λογαριασμών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα DownDetector τα προβλήματα ξεκίνησαν στις 15:08 το μεσημέρι με το λόγο του τεχνικού προβλήματος να παραμένει ασαφές.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν απώλεια ακολούθων, που ωστόσο συνδέεται με τις αναστολές των λογαριασμών.

To Instagram με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι: «Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Instagram. Το εξετάζουμε και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown