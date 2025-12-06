Ημερίδα για το AI στη Θεσσαλονίκη: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών», είπε ο Τσιόδρας

Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ημερίδα «Η Θεσσαλονίκη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο «Ολύμπιον» με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα.

Η εκδήλωση έφερε στο ίδιο τραπέζι κυβερνητικά στελέχη, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης, με στόχο να αναδειχθούν οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις της ραγδαίας εξάπλωσης της ΑΙ σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Ανοίγοντας τις εργασίες ο Δημήτρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο έχουν ήδη επιλέξει μεγάλες διεθνείς εταιρείες για τις επενδύσεις τους. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη η Ελλάδα να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ώστε η χώρα και η πόλη να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της ΑΙ. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας υπενθύμισε ότι η Ευρώπη στοχεύει να καταστεί η «Ήπειρος της Τεχνητής Νοημοσύνης», παρουσιάζοντας ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο δράσης ΑΙ, τα Data Labs, τις AI factories και το InvestAI.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή, εφόσον αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγει η ΑΙ για παραγωγικότητα και ανάπτυξη. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα παραμένει συνεχώς επίκαιρη, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν ταχύτερα από την ανθρώπινη κατανόηση.

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας ανέδειξε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί πρωτοπόρο στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι ήδη εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μέσα από 600 διαθέσιμες ψηφιακές λειτουργίες.

Η πρώτη θεματική που συντόνισε ο Δημήτρης Τσιόδρας κατέγραψε έναν κοινό προβληματισμό: η Ελλάδα καλείται όχι απλώς να προσαρμοστεί, αλλά να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της νέας εποχής της ΤΝ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης χαρακτήρισε την ΤΝ «μια νέα εποχή» που μεταμορφώνει την παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει την εθνική στρατηγική της για την ΤΝ, εστιάζοντας στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην επιχειρηματικότητα. Παρέθεσε διεθνή στοιχεία που δείχνουν ότι η συμβολή της ΑΙ στην οικονομία είναι ήδη τεράστια, ενισχύοντας και την ανάγκη επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει σημαντική δυναμική, κυρίως χάρη στα πανεπιστήμιά της, αλλά απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Παναγιώτης Κετικίδης και ο καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ώστε οι ερευνητικές ιδέες να μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εξαχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Στην επόμενη συζήτηση για τον αντίκτυπο της ΤΝ στην εργασία ανέδειξε τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος του ιστότοπου voria.gr Τάσος Τασιούλας, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου παρουσίασε τις προσπάθειες ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, όπου ολόκληρος ο ασφαλιστικός βίος των πολιτών ψηφιοποιείται με στόχο τη διαφάνεια και τον ταχύτερο χρόνο απονομής των συντάξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα χρειαστεί να επανακαταρτίσουν μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, καθώς οι τεχνολογικές δεξιότητες αποτελούν πια κρίσιμο παράγοντα για την απασχόληση — ενώ υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ειδικά προγράμματα υποστήριξης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Τάσος Μάνος και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου ανέδειξαν ότι η ψηφιακή μετάβαση απαιτεί στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καθώς και ενίσχυση της δια βίου μάθησης, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Η τρίτη ενότητα με συντονιστή τον δημοσιογράφο του TV100 Βαγγέλη Πλάκα, επικεντρώθηκε στον ρόλο της ΤΝ στη σύγχρονη ιατρική και στις εφαρμογές της στον τομέα της ψυχικής και σωματικής υγείας. Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος περιέγραψε δύο προγράμματα που υλοποιεί το υπουργείο, τα οποία επιτρέπουν συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση και ψηφιακή παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας των ασθενών. Τόνισε, ωστόσο, ότι στον χώρο της ψυχικής υγείας η χρήση της ΤΝ πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς η ανθρώπινη ενσυναίσθηση είναι αναντικατάστατη και η μηχανική κρίση δεν μπορεί να υποκαταστήσει καθοριστικές διαγνωστικές παραμέτρους.

Ο ορθοπαιδικός Νίκος Παπαδημητρίου και ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης αναφέρθηκαν στην αξιοποίηση της ΤΝ στη διάγνωση, στη διαχείριση δεδομένων και στις εφαρμογές υποστήριξης ασθενών, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας όταν συνοδεύεται από επιστημονική κρίση και σωστή εκπαίδευση.

Η τελευταία ενότητα που συντόνισε ο επικεφαλής του γραφείου του Δ. Τσιόδρα στις Βρυξέλλες, Χρήστος Βασιλάκος ανέδειξε τη δυναμική του επιχειρηματικού οικοσυστήματος που έχει αναπτυχθεί στη Βόρεια Ελλάδα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Τάσος Τζήκας περιέγραψε την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η περιοχή σε κόμβο καινοτομίας, ενώ ο CEO της Olympia Electronics Δημήτρης Λακασάς παρουσίασε τις εφαρμογές της ΤΝ στη βιομηχανική παραγωγή και στον αυτοματισμό.

Ο Λάζαρος Τσιορακλίδης από την Altair Hellenic στάθηκε στη διεθνή προοπτική των ελληνικών ομάδων λογισμικού, ενώ ο Ευάγγελος Μητσάκης από τη DeepTraffic ανέλυσε τις δυνατότητες της ΑΙ στη διαχείριση κυκλοφορίας και κινητικότητας. Ο Δημήτρης Κούτρας της Agroverse παρουσίασε εφαρμογές ΤΝ στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι η αγροδιατροφή μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τις νέες τεχνολογίες.

Η ημερίδα ανέδειξε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τις βάσεις για να μετατραπεί σε κομβικό σημείο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Με ισχυρά πανεπιστήμια, ενεργό ερευνητικό δυναμικό και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας, η πόλη εμφανίζεται έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής — υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο πολιτείας, αγοράς και κοινωνίας.