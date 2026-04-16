Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Google τα προκαταρκτικά συμπεράσματά της σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τη συμμόρφωση με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA) τα οποία θα επιτρέπουν σε μηχανές αναζήτησης τρίτων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησης της Google, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης με λειτουργίες αναζήτησης, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή την Πέμπτη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προθεσμία έως την 1η Μαΐου για να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Ιούλιο.

Η Google, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, κατηγορήθηκε τον Μάρτιο του 2025 για παραβίαση του DMA.

Έχει υποβάλει τις δικές της προτάσεις για να κατευνάσει τους ανταγωνιστές και τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, αλλά οι ανταγωνιστές έχουν διαμαρτυρηθεί ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή.