HiSilicon Kirin 9010: «Game changer» ή μύθος ο νέος επεξεργαστής της Huawei;

Τη στιγμή που ο τεχνολογικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα καλά κρατεί, με αφορμή την Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι.), τις τελευταίες ημέρες έχουν διαρρεύσει στα social media αρκετές πληροφορίες αναφορικά με το νέο επεξεργαστή που ετοιμάζει ο κινεζικός «κολοσσός» της Huawei. Και το όνομα αυτού: HiSilicon Kirin 9010.

Στα αρχικά δημοσιεύματα, οι φανατικοί των Νέων Τεχνολογιών έκαναν λόγο για έναν πανίσχυρο επεξεργαστή που θα μπορούσε άνετα να σταθεί απέναντι στις «ναυαρχίδες» του Android. Μάλιστα δε, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι ο Kirin 9010 ξεπερνάει σε δυνατότητες τον Snapdragon 8+ Gen 1 και τον Dimensity 9200+.

Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση που έγινε στο Baidu και έδινε έναν πλήρη κατάλογο των δυνατοτήτων του νέου επεξεργαστή.

Στη συνέχεια, ο λογαριασμός στο X (πρώην twitter) @QaM_Section31 έδωσε στη δημοσιότητα έναν πλήρη πίνακα με τα χαρακτηριστικά του Kirin 9010. Το tweet έγινε πολύ γρήγορα viral, ενώ πολλά τεχνολογικά sites αναφέρθηκαν εκτενώς στο θέμα, υποστηρίζοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι ΗΠΑ «θα βρουν το δάσκαλό τους» από την Κίνα.

[REPOST] In Baidu Qualcomm Tieba (高通吧), there are rumored specifications of New HiSilicon Kirin SoC, presumably successor of Kirin 9000s.



Source link is below. As the former tweet thread was so messy, I made a table.https://t.co/7GMCGBlcLA pic.twitter.com/DjbPSfPqvU — Quadrans Muralis (@QaM_Section31) March 23, 2024

If we place a point for tentatively speculated Kirin 9010 (successor of Kirin 9000s), the point (in shape of red X) would be placed like below graph, assuming the power consumption is from Geekbench 5.



Original graph is from Geekerwan's https://t.co/dhOh8R9RfB pic.twitter.com/0PMvTbJtiW — Quadrans Muralis (@QaM_Section31) March 24, 2024

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν μάλλον απογοητευτική, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, κανένας δεν μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει και κυρίως να επαληθεύσει εξαρχής το αληθές των στοιχείων. Η απάντηση για το τι πραγματικά είναι ο Kirin 9010, ήρθε από έναν χρήστη του Χ, τον NorthportXtl. Ο τελευταίος τόνισε ότι η ανάρτηση που είχε γίνει στο Baidu προερχόταν από κάποιον fan της Huawei, ο οποίος μάλλον ήθελε να δημιουργήσει «θόρυβο» στα social media, περισσότερο παρουσιάζοντας εικασίες παρά τα πραγματικά χαρακτηριστικά του νέου επεξεργαστή της Huawei.

Τελικά, και ο @QaM_Section31 αναγκάστηκε να ανασκευάσει την αρχική ανάρτησή του, επισημαίνοντας με νεότερο tweet ότι όσα ανέβηκαν μέχρι πρότινος στο X αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του Kirin 9010 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς βασίστηκαν απλώς σε εικασίες. Προσοχή, τονίζεται με σαφήνεια: Ο επεξεργαστής είναι υπαρκτός, αλλά τα χαρακτηριστικά που διέρρευσαν στα social media είναι απλά fake news.

ATTENTION : Thanks to @NorthportXtl , the following specs of Kirin 9010 is revealed to be fake. Repeat, this one was reveale to be fake. Note this! https://t.co/KZnJW2EE1b — Quadrans Muralis (@QaM_Section31) March 25, 2024

Το διάταγμα Μπάιντεν και ο τεχνολογικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας

Το παραπάνω περιστατικό φανερώνει, σε κάθε περίπτωση, ότι η τεχνολογική μάχη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα δεν πρόκειται να κοπάσει, για κανένα λόγο.

Όπως έχει γράψει επανειλημμένα το Liberal, εδώ και αρκετό καιρό η κυβέρνηση Μπάιντεν προτάσσει αμιγώς ζήτημα εθνικής ασφάλειας, επιμένοντας πως οι κινήσεις της έναντι της Κίνας είναι χειρουργικής ακριβείας. Το καθεστώς Σι Τζινπίνγκ καταγγέλλει ωμό οικονομικό καταναγκασμό, προειδοποιώντας με αντίμετρα. Και κάπως έτσι, με το διάταγμα που απαγορεύει τις αμερικανικές επενδύσεις σε κρίσιμες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα, άνοιξε ακόμη ένα κεφάλαιο έντασης στις σινοαμερικανικές σχέσεις που διανύουν ήδη τη χειρότερη περίοδό τους από το 1979 και την αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επί προεδρίας Κάρτερ.

Το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έρχεται να μπλοκάρει νέες επενδύσεις από εταιρείες ιδιωτικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και κοινοπραξίες, σε ευαίσθητες τεχνολογίες. Στο «απαγορευτικό» εντάχθηκαν ημιαγωγοί, κβαντικοί υπολογιστές και Τεχνητή Νοημοσύνη και, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η στόχευση είναι να μην χρησιμοποιηθούν αμερικανικά κεφάλαια, καθώς και αμερικανική τεχνογνωσία, προς ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Πεκίνου.

Η ανάσχεση του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και της γεωπολιτικής επιρροής της Κίνας διεθνώς αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο αμυντικό τους δόγμα χαρακτηρίζουν ήδη από το 2022 την Κίνα ως τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Για το επίμαχο διάταγμα, σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο και σύμβουλοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου επισημαίνουν ότι πρόκειται για κίνηση στοχευμένη με άξονα αποκλειστικά και μόνο την εθνική ασφάλεια, όμως σαφώς αντανακλά τον αυξανόμενο οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Το όνομα Kirin και η επίδρασή του στην ασιατική κουλτούρα

Κατά τα λοιπά, και αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις από την Huawei για τον επεξεργαστή Kirin 9010, θα ήταν καλό να δούμε τι συνεπάγεται για την κινεζική και ευρύτερα για την ασιατική κουλτούρα το Kirin. Το θρυλικό Kirin, ή ευρέως αναφερόμενο στα κινέζικα ως «Qilin» (σ.σ. προφέρεται «Kιλίν» στην κινεζική γλώσσα), είναι μια μυθική χίμαιρα που καθιερώθηκε στον πολιτισμό της Ανατολικής Ασίας. Οι χίμαιρες περιγράφονται καλύτερα ως ένας ακραίος συνδυασμός διαφόρων ειδών. Αυτά τα θηρία με το λεπιδωτό δέρμα απεικονίζονται με πληθώρα τρόπων - συνήθως με κεφάλι που μοιάζει με δράκο και σώμα με συνδυασμένες ιδιότητες καμηλοπάρδαλης, αλόγου, βοδιού και ελαφιού. Συνήθως φέρουν οπλές, αλλά σπάνια απεικονίζονται με νύχια. Μερικές φορές έχουν τα κέρατα ενός ελαφιού και άλλες φορές απεικονίζονται με οστράκια (σ.σ. τα κέρατα μιας καμηλοπάρδαλης). Το σώμα ενός Kirin περιβάλλεται από ιερές φλόγες. Αν και η εμφάνισή τους μπορεί να είναι τρομακτική για κάποιους, στη μυθολογική παράδοση το Kirin θεωρείται σύμμαχος της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με το μύθο, η εμφάνιση ενός Kirin προμήνυε τη γέννηση ενός μεγάλου ηγεμόνα ή ενός βαθύτατου ανθρώπου, εξ ου και η συμβολική του σύνδεση με τη γονιμότητα.

Τα Kirin είναι τόσο καλοπροαίρετα που αρνούνται να περπατήσουν στο γρασίδι από φόβο μήπως βλάψουν οποιαδήποτε φυσική ζωή. Για το λόγο αυτό, συνήθως απεικονίζονται να ταξιδεύουν πάνω σε σύννεφα. Ταυτόχρονα, διακρίνονται ως κριτές της ηθικής, τιμωρώντας τους κακούς και τους ασεβείς για τις διεφθαρμένες πράξεις τους. Τα Kirin διαθέτουν απειλητικές ικανότητες, όπως το να αποτεφρώνουν τους ανθρώπους που θεωρούν βρώμικους ή κακούς. Οι αγνές προθέσεις τους αναγνωρίζονται και η ευοίωνη παρουσία τους εκτιμάται. Παρόμοια με τους σκύλους foo, πολλοί ενσωματώνουν αγάλματα ή φιγούρες των Kirin στο σπίτι τους για να προσδώσουν προστασία στο νοικοκυριό. Για άλλους, είναι απλώς όμορφα πλάσματα κατασκευασμένα από τη φαντασία μας και θαυμάζονται μέσα από μια συναρπαστική ποικιλία απεικονίσεων.