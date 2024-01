Έκθεση Deloitte: Θα αυξήσει την οικονομική ανισότητα η Gen AI;

Μοιρασμένη είναι η κοινή γνώμη, στο κατά πόσο η έλευση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Gen AI) θα αποτελέσει θρυαλλίδα θετικών εξελίξεων για τις επιχειρήσεις ή θα δημιουργήσει και θα γιγαντώσει παθογένειες, σύμφωνα με νέα έκθεση της Deloitte, η οποία παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Σύμφωνα με την έκθεση «The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next» η οποία βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 2.600 ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων από 6 κλάδους και 16 χώρες με μικτό βαθμό εμπειρίας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι προσδοκίες όσο και τα ρίσκα γύρω από την υιοθέτηση της Gen AI είναι πολλά.

Συγκεκριμένα, αθροιστικά τρεις στους τέσσερις (79%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η Gen AI θα μετασχηματίσει ουσιαστικά τον οργανισμό τους σε λιγότερο από τρία χρόνια (14% Τώρα, 17% Σε λιγότερο από χρόνο, 48% Σε ένα έως τρία χρόνια). Ωστόσο στην πλειονότητά τους αναφέρουν πως εστιάζουν περισσότερο σε οφέλη τακτικής όπως η αύξηση αποδοτικότητας και παραγωγικότητας (56%), παρά σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης και καινοτομίας (29%) ή δημιουργίας νέων ιδεών και συμπερασμάτων (19%).

Ποιοι θα επωφεληθούν περισσότερο

Πάνω από τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες (44%) θεωρούν ότι έχουν υψηλό ή πολύ υψηλό (9%) επίπεδο εξειδίκευσης στην Gen AI. Αυτή η εξειδίκευση απηχεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και λιγότερη αβεβαιότητα σχετικά με τη νέα τεχνολογία, καθώς αντανακλά το επίπεδο προετοιμασίας των επιχειρήσεων για υποδοχή των επικείμενων αλλαγών και για διαχείριση των ζητημάτων διοίκησης και κινδύνων που σχετίζονται με την υιοθέτησή τους.

Τα λεγόμενα «early birds» λοιπόν, οι πρώιμοι ειδικοί, είναι εκείνοι που θα ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία πιο εύκολα αλλά και εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για τους κινδύνους που κρύβει.

Ωστόσο, μόνο το 47% συμφωνεί ότι οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν επαρκώς τους υπαλλήλους τους σχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και την αξία της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση της Gen AI θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανισότητας (51%).