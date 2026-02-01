ΕΕΤΤ: Κερδίζει έδαφος η κινητή ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Με αυξητικό ρυθμό 51% κινήθηκε για την εξαετία 2019-2024 η χρήση δεδομένων από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της EETT (Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η οποία και επισημαίνει ότι ήταν η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση δεδομένων μέσω κινητών δικτύων.

Τα συνολικά έσοδα ανά Gigabyte χρήσης δεδομένων κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τη διάμεση τιμή. Συνολικά, αναφορικά με τη σχέση αξίας/ τιμής, η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις πιο αδύναμες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από τις χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία και τώρα ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι μελλοντικές προσδοκίες βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες παραμένουν υψηλές, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης τόσο της χρήσης δεδομένων, όσο και ομιλίας.

Αυξημένες οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις

Στα τέλη του 2024, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών τηλεπικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, αυξήθηκε σε 9.775.862 συνδέσεις, έναντι 9.612.244 στα τέλη του 2023, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 94%.

Για 8.619.270 συνδέσεις, είτε επιλέχθηκε κάποιο επιπρόσθετο πακέτο δεδομένων στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων µέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο µε ενιαία χρέωση (bundle). Για 682.383 συνδέσεις επιλέχθηκε χρήση υπηρεσιών δεδομένων µέσω προγραμμάτων κινητής που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στο Διαδίκτυο µε χρέωση ανά μονάδα. Τέλος, 474.209 συνδέσεις αφορούσαν κάρτες αποκλειστικά για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards).

Ο συνολικός όγκος mobile data έφθασε στα 1,73 δισ. GB σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο κατηγοριών χρηστών, οι συνδρομητές συμβολαίου καταγράφουν τον μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης, φθάνοντας τα 905 εκατ. GB, ενώ ακολουθούν οι χρήστες καρτοκινητής με 614 εκατ. GB και οι εταιρικοί χρήστες με 213 εκατ. GB. Η άνοδος αποτυπώνεται και στη μέση μηνιαία χρήση ανά συνδρομητή, η οποία παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένη σε όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες συμβολαίου κατανάλωσαν κατά μέσο όρο 16,8 GB τον μήνα, από 11,3 GB το 2023, οι εταιρικοί χρήστες 10,6 GB, από 7,1 GB, ενώ οι συνδρομητές καρτοκινητής έφτασαν τα 9 GB, από 7,6 GB ένα χρόνο νωρίτερα.

Φθηνότερο το GB στα κινητά

Η έντονη αυτή άνοδος, ωστόσο δεν συνοδεύτηκε από αύξηση κόστους για τους καταναλωτές. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι τα τελευταία χρόνια διεύρυναν σημαντικά τα πακέτα δεδομένων, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα τα μηνιαία πάγια.

Έτσι, ο ανταγωνισμός μεταφέρθηκε από την τιμή στον όγκο κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν από τις πλέον ακριβές χώρες της Ευρώπης με περίπου 7 ευρώ ανά GB. Πέντε χρόνια μετά, το 2024, τα έσοδα έχουν περιοριστεί δραστικά στο 1 ευρώ ανά GB, με ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 33%, τον υψηλότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα μηνιαία πάγια παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά.

Η αυξημένη διείσδυση του mobile internet έχει επηρεάσει καθοριστικά και τη χρήση των παραδοσιακών υπηρεσιών μηνυμάτων. Ο συνολικός αριθμός των SMS έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, καθώς από 3,7 δισ. μηνύματα το 2015 έχει περιοριστεί και σταθεροποιηθεί κοντά στα 2,4 δισ. τα τελευταία χρόνια. Το 2024, το 38,6% των SMS διακινήθηκε εντός του ίδιου δικτύου (on-net), ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 2023. Ιδιαίτερα έντονη είναι η υποχώρηση στα SMS από χρήστες καρτοκινητής, τα οποία μειώθηκαν κατά 8,4%, φθάνοντας τα 0,68 δισ. μηνύματα. Αντίθετα, τα SMS από οικιακούς χρήστες συμβολαίου σημείωσαν αύξηση 8%, αγγίζοντας τα 1,12 δισ. μηνύματα.

Σε επίπεδο μέσης χρήσης, ένας εταιρικός χρήστης με συμβόλαιο απέστειλε κατά μέσο όρο 32 SMS τον μήνα, ακολούθησε ο οικιακός χρήστης συμβολαίου με 21 SMS, ενώ οι συνδρομητές καρτοκινητής περιορίστηκαν στα 10 SMS μηνιαίως. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, που βασίζονται στη χρήση δεδομένων, έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά γραπτά μηνύματα.