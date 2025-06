TechCrunch

Η OpenAI διερευνά τη δυνατότητα να επιτρέψει στους χρήστες του ChatGPT να συνδέονται σε εφαρμογές τρίτων μέσω του λογαριασμού τους. Η εταιρεία καλεί τους developers να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ενσωμάτωση της υπηρεσίας στις εφαρμογές τους.

Με περίπου 600 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα, το ChatGPT συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες καταναλωτικές εφαρμογές παγκοσμίως.

Η OpenAI φαίνεται να θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη δημοτικότητα για να διεισδύσει και σε άλλες καθημερινές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικές αγορές, social media και έξυπνες συσκευές. Η ενδεχόμενη λειτουργία «Sign in with ChatGPT» θα τη φέρει σε άμεσο ανταγωνισμό με κολοσσούς όπως η Apple, η Google και η Microsoft, που προσφέρουν αντίστοιχες λύσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης σε τρίτες εφαρμογές.

Bigger deal than people are realizing



sign in with chatGPT is about to be EVERYWHERE pic.twitter.com/XNsloe1nS8