Η πλατφόρμα YouTube αυξάνει τις τιμές των συνδρομών για τις υπηρεσίες Premium και «Μουσική» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία την Παρασκευή στην ιστοσελίδα TechCrunch.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το ατομικό πακέτο της υπηρεσίας Premium αυξάνεται από 13,99 δολάρια σε 15,99 δολάρια τον μήνα, ενώ το οικογενειακό πακέτο ανεβαίνει από 22,99 σε 26,99 δολάρια μηνιαίως.

Το πακέτο Premium Lite, που προσφέρει θέαση χωρίς διαφημίσεις στο μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου εκτός από τραγούδια και μουσικά βίντεο, αυξάνεται από 7,99 σε 8,99 δολάρια τον μήνα.

Η ατομική συνδρομή της υπηρεσίας μουσικής ανεβαίνει από 10,99 σε 11,99 δολάρια μηνιαίως, ενώ το οικογενειακό πακέτο αυξάνεται από 16,99 σε 18,99 δολάρια.

Η εταιρεία, που ανήκει στην Google, διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις θα ισχύσουν τόσο για τους νέους όσο και για τους υφιστάμενους συνδρομητές. Οι τρέχοντες χρήστες θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα με τη νέα τιμή της συνδρομής τους.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη αναπροσαρμογή τιμών στις ΗΠΑ από το 2023, με στόχο «τη διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας εμπειρίας που στηρίζει τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες».

Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να προσφέρει τις λειτουργίες που εκτιμούν περισσότερο οι συνδρομητές, όπως θέαση χωρίς διαφημίσεις, αναπαραγωγή στο παρασκήνιο και βιβλιοθήκη άνω των 300 εκατομμυρίων μουσικών κομματιών.

Η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Ιούλιο του 2023, όταν η μηνιαία χρέωση της Premium συνδρομής είχε αυξηθεί από 11,99 σε 13,99 δολάρια, ενώ η υπηρεσία μουσικής είχε ανέβει από 9,99 σε 10,99 δολάρια.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2025 ότι οι συνδρομητές των υπηρεσιών μουσικής και Premium είχαν φτάσει τα 125 εκατομμύρια, έναντι 100 εκατομμυρίων το 2024.

Οι νέες αυξήσεις ακολουθούν αντίστοιχες κινήσεις από άλλες πλατφόρμες συνεχούς ροής το τελευταίο έτος, με αυξήσεις τιμών από το Netflix, την Amazon Prime Video, το Spotify, το HBO Max, το Peacock και τις υπηρεσίες Disney+ και Hulu.