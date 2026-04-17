Α. Δρυμιώτης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μανία διώξεων - Εκτός τόπου και χρόνου η αντιπολίτευση

Ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής «ακτινογραφεί» τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, αξιολογεί τη στρατηγική Κυβέρνησης και κομμάτων και εξηγεί γιατί είναι προβληματική η στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνέντευξη στον Γιώργο Κακούση

Κύριε Δρυμιώτη, ξεχωριστή από τη σημερινή συζήτηση ήταν, νομίζω, η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την προαναγγελία ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν πολιτικούς. Μίλησε για επιλεκτικές διαρροές και ελέγχους σε δόσεις. Υπάρχει στοχοποίηση και απόπειρα ομηρίας κυβερνητικών στελεχών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Και για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός ανεβάζει τόσο ψηλά αυτό το θέμα;

Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η ιστορία που βγαίνει σε δόσεις. Δηλαδή, είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και αναμένουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ 3. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι σε δόσεις όλα αυτά. Μάλιστα, ειδικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, αν δει κανείς τις συνομιλίες των 11 βουλευτών -αν εξαιρέσουμε τους δύο υπουργούς- πρόκειται για τηλεφωνήματα που γίνονται πολλές φορές από γραφεία βουλευτών. Δεν είναι καν από τον ίδιο τον βουλευτή, αλλά από το γραφείο του. Είναι περί όνου σκιάς η συζήτηση. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο κατηγορίες. Και έχουμε αγνοήσει το θέμα του τεκμηρίου αθωότητας.Τους έχουμε καταδικάσει όλους.

Φαίνεται οτι αυτοί οι εισαγγελείς έχουν μια μανία διώξεων. Έχουν κάνει σε όλες τις χώρες χιλιάδες παρεμβάσεις, εκ των οποίων μόνο 48 κατέληξαν σε καταδίκες. Αν δεν απατώμαι, είχαν στραφεί και εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού της Ρουμανίας για περίπου πέντε χρόνια. Και τι λόγο θα είχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοχοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση;

Αν δει κανείς τη συνολική της πορεία, υπάρχει μια τάση υπερβολικής δίωξης. Αυτό συντηρεί ένα θέμα πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Αν όλα αυτά είχαν παρουσιαστεί εξαρχής, δεν θα υπήρχε αυτή η αναζωπύρωση κάθε τόσο. Τώρα, κάθε λίγους μήνες επανέρχεται το θέμα.

Υπάρχει, πιστεύετε, μεθόδευση ώστε να κρατηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε μια ιδιότυπη ομηρία;

Αυτό ήταν και το επιχείρημα του Πρωθυπουργού, που είπε ότι οι συνομιλίες έγιναν το 2021. Άρα, βρισκόμαστε στο 2026. Χρειάζεται να περνούν πέντε χρόνια και να έρχονται στοιχεία σε δόσεις; Μαζέψτε τα όλα και δώστε τα συνολικά.

Κύριε Δρυμιώτη, με την εμπειρία και την πολιτική σας ανάλυση, τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει ένα μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Προσωπικά δεν θεωρώ τόσο σοβαρές τις καταγγελίες. Ας περιμένουμε πρώτα καταδίκες. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο κατηγορίες. Και έχουμε αγνοήσει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάμε τώρα στη σημερινή εικόνα. Αυτό που είδα εγώ ήταν παράλληλοι μονόλογοι. Δηλαδή, ο καθένας είχε γράψει ένα «ποίημα» και πήγε και το είπε, είτε είχε σχέση με το θέμα είτε όχι.

Ο μόνος που μίλησε για το Κράτος Δικαίου ήταν ο Πρωθυπουργός. Οι υπόλοιποι μιλούσαν για άσχετα θέματα. Η Ζωή έκανε θέατρο, ο Φάμελλος άλλα, ο Ανδρουλάκης άλλα.

Γιατί να μην είναι; Γιατί να μην το συνδέσω τη στιγμή που χρονικά συμπίπτει; Αν κατηγορούσαν εσάς ή εμένα για κάτι τόσο σοβαρό, δεν θα μας επηρέαζε; Αν σας κατηγορούσε κάποιος για παιδεραστία; Ή εμένα; Αυτό δείχνει την τοξικότητα του δημόσιου λόγου. Έχουμε ξεφύγει εντελώς.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κοίτα, αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, περίπου 30% που είναι «ψεκασμένοι» κυριολεκτικά. Αυτούς τους κυνηγάνε όλοι αυτοί. Ο Βελόπουλος, η Ζωή ακόμα και ο Ανδρουλάκης έχουν αρχίσει να προσπαθούν να μαζέψουν από αυτήν τη λίμνη, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι τους ζητήσανε εκλογές! Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι σαν τα αρνιά να παρακαλάνε να έρθει το Πάσχα. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ -που είναι δεύτερο- να είναι 15-16 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.

Πώς θα αποτυπωθεί δημοκοπικά -δηλαδή σε επίπεδο εντυπώσεων- η τρέχουσα περίοδος;

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιπολίτευση. Έχω εξετάσει 19 δημοσκοπήσεις ακριβώς πριν τις εκλογές του 2023. Σε όλες, η Νέα Δημοκρατία ήταν υποεκτιμημένη και ο ΣΥΡΙΖΑ υπερεκτιμημένος. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες στις εκλογές ψηφίζουν πιο συντηρητικά.

Όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, επιλέγουν αυτό που θεωρούν πιο ασφαλές. «Καλύτερα ο διάβολος που ξέρεις».

Υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη: Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό;

Εγώ νομίζω, ναι, ότι θα έπρεπε να τον διευκολύνει... Τη στιγμή που δεν είχε τα τυπικά προσόντα και εφόσον η θέση έλεγε «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και δεν ήταν πανεπιστημιακή η εκπαίδευσή του, πρέπει να το διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και ο ίδιος να υποβάλει παραίτηση. Ξέρετε σε αυτά τα πράγματα η απλή λύση είναι πάντα και η πιο σωστή: αν έχεις άδικο, το καλύτερο πράγμα που θα κάνεις είναι να το παραδεχτείς και να δεχτείς τις συνέπειες. Το να προσπαθείς να δικαιολογήσεις μια άδικη θέση, είναι σαν να επιβαρύνεις τη θέση σου.

Μέσα στη συζήτηση προέκυψε ξανά και ότι το ζητούμενο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένει το θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Εσείς τι λέτε;

Τι σημαίνει «προοδευτική»; Οι θέσεις των κομμάτων είναι συχνά αντιφατικές. Οι σημερινές ομιλίες ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Πιστεύω ότι χάθηκε χρόνος. Όλοι επιτέθηκαν προσωπικά στον Μητσοτάκη και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει ότι θεωρούν πως είναι το βασικό τους αντίπαλο «χαρτί».

Ποιον ευνοεί αυτή η πόλωση;

Η πόλωση, κατά τη γνώμη μου, ευνοεί τον Μητσοτάκη. Ο τρόπος που κινούνται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης λειτουργεί ως «χορηγία» προς τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας μίλησε ξανά για κλείσιμο τραπεζών - θα έπρεπε να είχαμε κλείσει εμείς τις τράπεζες- κάτι που κόστισε στον κόσμο.

Ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα είναι πρώτος... Δε λέει όμως με ποιον θα κυβερνήσει. Λέει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία... Ωραία, με ποιον θα συγκυβερνήσει; Γιατί να πάει για αυτοδυναμία πέφτει πολύ δύσκολο, θέλει 35%. Είναι σαν να λέει στον κόσμο «κοιτάξτε, εάν δεν θέλετε να έχετε περιπέτεια, ψηφίστε Μητσοτάκη γιατί μαζί μου δεν ξέρετε με ποιον θα πάω». Άρα, δημιουργείται αβεβαιότητα.

Τι προοπτικές βλέπετε για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού;

Αν κάνουν κόμματα, ο Τσίπρας -το έχω πει- θα είναι 10 με 12%. Η κυρία Καρυστιανού, περιμένω να δω τους συνεργάτες που θα διαλέξει... Άλλο ποσοστό θα της έδινα αν είχε τον Νίκο Νικολόπουλο, άλλο αν δεν τον έχει. «Ω! γέροντα η ευχή»...