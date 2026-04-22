Δ. Πατρίκιος (V. Ships): Οι άμυνες των ναυτιλιακών κόντρα στην κρίση του supply chain και οι νέες θαλάσσιες οδοί

Την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τη ναυτιλία ως απόρροια της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναλύει σε συνέντευξή του στο Liberal ο Δημήτρης Πατρίκιος, επικεφαλής Ελλάδας και Med Cluster στην V. Ships και την INTERTANKO.

Ο ίδιος περιγράφει τις άμεσες συνέπειες στα ναύλα, στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και στη συνολική οικονομική βιωσιμότητα πολλών δρομολογίων, υπογραμμίζοντας ότι η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τη διεθνή ναυτιλία.

Ως βασική εναλλακτική λύση αναδεικνύεται ο περίπλους της Αφρικής μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, χωρίς όμως αυτή να μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως κρίσιμες ενεργειακές ροές από τον Κόλπο.

Ο κ. Πατρίκιος εκτιμά ότι η επιστροφή στην προ κρίσης κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, ακόμη και αν υπάρξει σύντομη γεωπολιτική αποκλιμάκωση. Αντίθετα, προβλέπει μήνες προσαρμογών και μια αγορά που θα κινηθεί πιο επιφυλακτικά στις επενδύσεις, με μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία, στον νεότερο στόλο, στην τεχνολογία, στην ανθεκτικότητα των logistics και στη διαχείριση ρίσκου σε πραγματικό χρόνο.

Συνέντευξη στη Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Πώς αποτυπώνεται σήμερα η γενικευμένη διαταραχή στις θαλάσσιες οδούς, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ; Ποια είναι τα βασικά μεγέθη αυτής της κρίσης και ποιες οι άμεσες επιπτώσεις για τη διεθνή ναυτιλία;

Η διαταραχή (disruption) αποτυπώνεται πλέον όχι ως ένα τοπικό επεισόδιο, αλλά ως μια συστημική κρίση των θαλάσσιων εμπορικών και κυρίως ενεργειακων ροών. Επιπλεον ο Κόλπος του Άντεν και η Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα «κανονικά» επίπεδα διελεύσεων, με τις αφίξεις να εμφανίζονται περίπου 65% κάτω από τα ιστορικά επίπεδα αναφοράς, ενώ η συνεχής αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προσθέτει νέο και πολύ σοβαρότερο επίπεδο κινδύνου, επειδή από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ενέργειας. Τα στενα του Ορμούζ είναι κρίσιμο choke point ειδικά για crude, LPG, LNG και oil products.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αγορά έχει περάσει από το «rerouting» στο «contingency mode». Η Reuters μετέδωσε στις 20 Απριλίου 2026 ότι η κίνηση στο Ορμούζ είχε σχεδόν παραλύσει, με μόλις τρία πλοία να καταγράφονται σε διάστημα 12 ωρών έναντι περίπου 130 ημερήσιων διελεύσεων υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό είναι συμαντικότατη διαταραχή, όχι απλή επιβράδυνση.

Επίσης σαφές ότι η μεταφορά ενεργειακών φορτίων, ιδιαίτερα σε χημικά και LPG, στηρίζεται περισσότερο στη «δυσλειτουργία» παρά στη θεμελιώδη ζήτηση. Σε research note του Απριλίου 2026 αναφέρει ότι το Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό για μεγάλο μέρος της LPG κίνησης και ότι οι διελεύσεις έχουν καταρρεύσει δραματικά. Αυτό δείχνει ότι η κρίση δεν επηρεάζει μόνο το sentiment, αλλά μειώνει φυσικά τη διαθεσιμότητα φορτίων, τη ρευστότητα της αγοράς και την ορατότητα των εμπορικών ροών και την δυσλειτουργια της εφοδιαστικής αλυσιδας.

Η ουσία είναι ότι η διεθνής ναυτιλία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τρία προβλήματα: αυξημένο operational risk, μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού και ακριβότερη ασφάλιση. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερο κόστος μεταφοράς, αστάθεια στα ναύλα, στρέβλωση των tonne-miles (που είναι η ουσιαστική μονάδα μεταφορικής ζήτησης) και πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού. Το Economist έχει σωστά τονίσει ότι το Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα ακόμη στενό· είναι από τα ελάχιστα σημεία στον κόσμο όπου μια κρίση μπορεί όχι μόνο να εκτρέψει αλλά να εμποδίσει ευθέως τόσο μεγάλο όγκο ενεργειακου και οχι μονο εμπορίου.

Ποιες είναι σήμερα οι βασικές εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές που επιλέγουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για να παρακάμψουν τα σημεία υψηλού ρίσκου;

Η βασική εναλλακτική για τις γραμμές που αποφεύγουν Ερυθρά Θάλασσα και Bab el-Mandeb παραμένει ο περίπλους της Αφρικής μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Αυτή είναι η πλέον καθιερωμένη επιλογή σε containerships, αλλά και σε άλλα segments όταν το risk appetite των operators και των insurers δεν επιτρέπει διέλευση από τις ζώνες υψηλού κινδύνου. Μεγάλες εταιρείες όπως Maersk, Hapag-Lloyd και CMA CGM έχουν στραφεί σε αυτή τη λύση σε περιόδους όξυνσης, κυρίως μετα την κριση στα στενα του Nab el-Mandeb στην Ερυθρα θάλασσα.

Στα energy cargoes, οι εναλλακτικές είναι πιο περιορισμένες, γιατί δεν μπορείς να «παρακάμψεις» εύκολα το Ορμούζ όταν το φορτίο ξεκινά από τον Κόλπο. Εκεί βλέπουμε περισσότερο ανακατεύθυνση προς εναλλακτικά export corridors, όπου υπάρχουν, όπως η αυξημένη χρήση του Yanbu στη Σαουδική Αραβία μέσω Ερυθράς Θάλασσας. Η Aramco (η εταιρία παραγωγης και εξαγωγης της Σαουδικής Αραβίας) επιδίωξε diversion φορτίων προς Yanbu, με έντονη αύξηση του κόστους μεταφοράς, ενώ και τα σαουδαραβικά exports μέσω Ερυθράς Θάλασσας κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά για να αντισταθμίσουν μέρος της απώλειας από το Ορμούζ.

Στο LPG, το λιμάνι Yanbu έχει καταστεί ουσιαστικά κρίσιμη «γραμμή ζωής» για μέρος των σαουδαραβικών εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι αυτό δεν επαρκεί για να αντικαταστήσει πλήρως τους όγκους του Κόλπου. Άρα, δεν μιλάμε για πλήρη υποκατάσταση, αλλά για μερική απορρόφηση του σοκ.

Συνεπώς, οι εναλλακτικές διαδρομές σήμερα είναι δύο ειδών: πρώτον, γεωγραφική παράκαμψη μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας όπου αυτό είναι εφικτό, και δεύτερον, αναδιάρθρωση φορτώσεων προς εναλλακτικά terminals και εξαγωγικούς κόμβους όπου το επιτρέπουν οι υποδομές. Η δεύτερη λύση όμως είναι πολύ πιο περιορισμένη.

Πώς έχουν αντιδράσει τα ναύλα στη συγκυρία αυτή και ποιες τάσεις καταγράφονται στις βασικές αγορές; Τι συμβαίνει με τα ασφάλιστρα κινδύνου (war risk premiums); Πόσο έχουν αυξηθεί και πώς επηρεάζουν τη συνολική οικονομική εξίσωση ενός ταξιδιού;

Η αντίδραση των ναύλων δεν είναι ομοιόμορφη. Σε πρώτη φάση, η κρίση λειτουργεί ανοδικά για τα ναύλα σε αρκετά segments, επειδή αυξάνει τις αποστάσεις, δεσμεύει χωρητικότητα και ανεβάζει τα tonne-miles. Η συνεχιζόμενη αποφυγή της Ερυθράς Θάλασσας αυξάνει τη ζήτηση πλοίων, με τη μεγαλύτερη επίδραση στα containerships αλλά και με θετική επίδραση σε τμήματα των tanker markets.

Στο LPG, υπάρχει πιο έντονη στρέβλωση της αγοράς: η διαθεσιμότητα φορτίων από τον Κόλπο πιέστηκε, αλλά ταυτόχρονα η άμεση ζήτηση για prompt tonnage και η αβεβαιότητα στην προσφορά εκτόξευσαν τους δείκτες. Συγκεκριμένα, το Baltic BLPG3 Houston–Chiba αυξήθηκε κατά 21 δολάρια/τόνο μέσα σε έναν μήνα, φθάνοντας τα 168,50 δολάρια/τόνο στις 27 Μαρτίου 2026. Οι Brokers όμως, προειδοποιούν ότι τέτοια επίπεδα δεν είναι απαραίτητα διατηρήσιμα αν λείψουν οι πραγματικοί όγκοι φορτίων και μεταφερθεί υπερβολικός αριθμός πλοίων στον Ατλαντικό.

Στα LNG, έχουμε άνοδο άνω του 40% στα ημερήσια ναύλα στις αρχές Μαρτίου, όταν το σοκ στην περιοχή επηρέασε την παραγωγή και τις ροές από το Κατάρ. Αυτό δείχνει ότι στις αγορές αερίου η ευαισθησία στο risk premium και στη διαταραχή του logistics chain είναι άμεση και πολύ έντονη.

Όσον αφορά τα war risk premiums, εκεί έχουμε ίσως τη σαφέστερη εικόνα του πόσο ακριβαίνει ξαφνικά ένα ταξίδι. Η Reuters έχει μεταδώσει ότι τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου αυξήθηκαν από περίπου 0,25% της αξίας του πλοίου σε έως και 3%, δηλαδή πολλαπλάσια αύξηση, ενώ σε άλλες αναφορές μιλά για άνοδο έως και 1.000% σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα.

Για το LPG, έχουμε πιο σκληρή εικόνα για το Ορμούζ: τα hull war risk rates 0,15%-0,25% για την ευρύτερη περιοχή, αλλά 5%-10% ειδικά για διελεύσεις από το Ορμούζ, με το υψηλότερο άκρο να αφορά πλοία με αμερικανική, βρετανική ή ισραηλινή σύνδεση. Αυτό είναι καθοριστικό για την economics ενός voyage, γιατί μπορεί να μετατρέψει ένα οριακά κερδοφόρο ταξίδι σε μη ελκυστικό, ιδίως όταν συνυπολογίσει κανείς deviation cost, extra bunkers, delay cost και το opportunity cost του πλοίου.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πόσος χρόνος εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί για να επιστρέψει η αγορά σε συνθήκες προ κρίσης; Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την ταχύτητα αυτής της ομαλοποίησης;

Δεν θεωρώ ρεαλιστικό να μιλήσουμε για άμεση επιστροφή σε προ κρίσης συνθήκες. Ακόμη και αν αποκλιμακωθεί το γεωπολιτικό σκέλος σχετικά σύντομα, η ναυτιλία δεν γυρίζει σε “normal” με ένα διακόπτη. Χρειάζεται αποκατάσταση της ασφάλειας διέλευσης, σταθεροποίηση της ασφαλιστικής αγοράς, επαναφορά της εμπιστοσύνης των charterers και προσαρμογή των δρομολογιακών δικτύων. Το Economist επισημάνει αλλά και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα choke points αυτού του τύπου παράγουν σοκ που διαχέονται πολύ πέρα από τη διάρκεια του ίδιου του επεισοδίου.

Για τον κλάδο των containerships, η ομαλοποίηση μπορεί μάλιστα να δημιουργήσει το αντίστροφο πρόβλημα: η επάνοδος από τα μακρύτερα δρομολόγια της Καλής Ελπίδας σε πιο σύντομες διελεύσεις Σουέζ απελευθερώνει effective capacity και επαναφέρει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς. Σύμφωνα με υπολογισμούς που αποδίδονται στη Braemar, η συνέχιση των παρακάμψεων περιορίζει την πραγματική υπερπροσφορά του κλάδου περίπου στο 5% το 2026, έναντι περίπου 14% υπό κανονικές συνθήκες· άρα, μια πλήρης επάνοδος στην ομαλότητα μπορεί να πιέσει εκ νέου τα freight rates.

Άρα, η «ομαλοποίηση» δεν θα είναι ίδια για όλους. Για κάποια segments θα σημαίνει βελτίωση της προβλεψιμότητας και μείωση του risk cost. Για άλλα, ιδίως στα liners, μπορεί να σημαίνει πτώση ναύλων λόγω απελευθέρωσης χωρητικότητας. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι η αγορά χρειάζεται τουλάχιστον μερικούς μήνες σταθερής αποκλιμάκωσης για να επανέλθει σε πιο προβλέψιμο περιβάλλον, και πιθανόν περισσότερο για να θυμίσει πραγματικά το προ κρίσης status quo.

Οι βασικοί παράγοντες θα είναι πέντε: πρώτον, αν θα διασφαλιστεί ασφαλής και αξιόπιστη διέλευση από Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα· δεύτερον, αν θα αποκλιμακωθούν τα war risk premiums· τρίτον, αν θα επανέλθουν κανονικά οι ενεργειακές ροές από τον Κόλπο· τέταρτον, πώς θα προσαρμοστούν οι liners και οι charterers στα νέα patterns· και πέμπτον, αν η αγορά θα απορροφήσει χωρίς σοκ τη νέα χωρητικότητα που παραδίδεται από τα ναυπηγεία το 2026.

Πώς επηρεάζει η τρέχουσα κρίση τις επόμενες κινήσεις της ναυτιλιακής αγοράς σε επίπεδο επενδύσεων και εμπορικής στρατηγικής; Σε ποιο βαθμό η αβεβαιότητα επηρεάζει τα σχέδια για νέες ναυπηγήσεις; Υπάρχουν καθυστερήσεις ή επαναξιολογήσεις επενδύσεων;

Η κρίση ενισχύει κυρίως τη λογική της ευελιξίας (flexibility) και της απανεκτιμησης των προτεραιοτήτων στις επενδυτικες αποφάσεις. Δηλαδή, οι επενδυτές και οι operators δεν εγκαταλείπουν απαραίτητα τα επενδυτικά σχέδια, αλλά τα επαναξιολογούν με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια γεωπολιτικού ρίσκου, route exposure και εμπορικής ανθεκτικότητας. Να τονίσουμε ότι η αντοχή των freight markets σε υψηλά επίπεδα στηρίζεται πλέον περισσότερο στις στρεβλώσεις και λιγότερο στη γνήσια ανάκαμψη της ζήτησης. Αυτό από μόνο του είναι μήνυμα προσοχής για όποιον επενδύει θεωρώντας ότι τα σημερινά κέρδη είναι διαρθρωτικά. Γενικά η Ναυτιλία κερδίζει απο τα disruptions μέχρι να επανέλεθει η κανονικότητα σε μια αγορα που προσομοιαζει σε perfect competition.

Στα containerships ειδικά, η εικόνα είναι σύνθετη. Από τη μια, η κρίση συγκρατεί την effective overcapacity λόγω των μεγαλύτερων διαδρομών. Από την άλλη, η underlying προσφορά νέων πλοίων παραμένει ισχυρή. Η Braemar, μέσω δημόσιων αναφορών στον Τύπο, έχει ουσιαστικά προειδοποιήσει ότι ο κίνδυνος υπερπροσφοράς δεν εξαφανίζεται· απλώς μετατίθεται ή μετριάζεται όσο παραμένουν οι παρακάμψεις. Αυτό οδηγεί αρκετούς παίκτες σε πιο προσεκτικό timing νέων παραγγελιών και σε μεγαλύτερη έμφαση στο asset play, στα second-hand deals και στο chartering strategy.

Στα tankers και gas carriers, η αβεβαιότητα δεν «παγώνει» απαραίτητα τις επενδύσεις, αλλά αυξάνει το premium που ζητά η αγορά για να αναλάβει ρίσκο. Oι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι κυρώσεις έχουν ήδη μεταβάλει τα trade flows, τα tonne-miles και τη διάκριση μεταξύ compliant και sanctioned tonnage. Αυτή η διχοτόμηση επηρεάζει άμεσα αποφάσεις για ηλικία στόλου, τεχνολογία, ασφάλιση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Άρα ναι, βλέπουμε επαναξιολογήσεις επενδύσεων. Όχι απαραίτητα μαζικές ακυρώσεις, αλλά πιο αργό decision-making, πιο συντηρητικά assumptions στα business plans και μεγαλύτερο βάρος σε πλοία και στρατηγικές που προσφέρουν εμπορική προσαρμοστικότητα. Να τονίσουμε οτι η Ελληνικη Ναυτιλία ειναι αρκετα επιθετική στις παραγγελιες νεων πλοιων διατηρώντας την ηγετική θέση της. Απο τις 422 νεες παραγγελιες το 10 τρι’ιμηνο 2026, το 24% ήταν Ελληνικών συμφερόντων

Πιστεύετε ότι η κρίση αυτή μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του στόλου στο μέλλον (π.χ. τύποι πλοίων, τεχνολογία, ενεργειακές επιλογές);

Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να την αλλάξει, όχι όμως με θεαματικό και άμεσο τρόπο, αλλά σταδιακά και πολύ ουσιαστικά. Πρώτον, ενισχύεται η αξία του πιο ευέλικτου και εμπορικά «προσαρμόσιμου» τονάζ, δηλαδή πλοίων που μπορούν να εξυπηρετήσουν εναλλακτικές εμπορικές ροές, διαφορετικά terminals και αυστηρότερα insurance and compliance requirements. Χωρίς αν αποκλείονται και τα economies of scale που προσφερουν τα μεγαλυτερα πλοια σε μεγάλες αποστάσεις. Δεύτερον, αυξάνεται το premium για νεότερο στόλο, καλύτερα τεχνολογικά εξοπλισμένο και πιο αποδοτικό σε καύσιμο, γιατί τα μακρύτερα voyages και οι ταχύτητες πλεύσης αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το operational efficiency.

Τρίτον, η κρίση ωθεί την αγορά να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, στην παρακολούθηση ρίσκου, στην κυβερνοασφάλεια, στα decision-support systems και στη δυνατότητα route optimisation σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν αλλάζει μόνο το software πάνω στο πλοίο· αλλάζει και στο γραφείο με ικανα στελέχη να αξιολογησουν την πληθωρα των data που λαμβανουμε πλεον στη στεριά. Ευκαρία για το ΑΙ να συμπληρώσει τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα.

Τέταρτον, στις ενεργειακές επιλογές, η τάση προς διαφοροποίηση δεν θα ανακοπεί. Αντιθέτως, η εξάρτηση της παγκόσμιας αγοράς από λίγα choke points ενισχύει το επιχείρημα υπέρ πιο ανθεκτικών ενεργειακών και εφοδιαστικών αλυσίδων. Επομένως, η κρίση πιθανότατα θα επιταχύνει όχι μόνο συζητήσεις για καύσιμα και αποδοτικότητα, αλλά και συνολικότερα για resilience του στόλου και των logistics networks.

Συνολικά, η κρίση δεν θα αλλάξει μόνο τις διαδρομές. Θα αλλάξει τα economics του ρίσκου. Και όταν αλλάζουν αυτά, αλλάζει μεσοπρόθεσμα και ο ίδιος ο στόλος.