Τριάδα με Over και Goal/Goal

H Ίντερ κέρδισε με 1-0 τη Βερόνα, πέρασε ο «άσος» της αλλά δεν έγινε το Over 1,5. Το γκολ που πέτυχε νωρίς ήταν αρκετό για να πάρει τη νίκη και να παραμείνει στο -3 από τη Νάπολι. Ο Άρης δεν χρειάστηκε τελικά τη νίκη αφού εξασφάλισε την 5η θέση και με την ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ. Ακόμα και να έχανε θα πετύχαινε το στόχο του αφού στο άλλο παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε με 1-4 από τον Ατρόμητο. Δεν επιβεβαιώθηκε η διπλή ευκαιρία 1Χ της Λας Πάλμας, αφού η Βαλένθια παρότι ήταν βαθμολογικά αδιάφορη κέρδισε με 2-3 και την έστειλε πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Δύο Over και 1 Goal/Goal είναι οι σημερινές επιλογές μας. Στην Premier League η Μπράιτον υποδέχεται την Νιούκαστλ σε ένα ματς με μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις 2 ομάδες. Η Μπράιτον κυνηγάει το εισιτήριο για τα Κύπελλα Ευρώπης και η Νιούκαστλ θέλει να τερματίσει στην πρώτη τετράδα για να παίξει και τη νέα σεζόν στο Champions League. Και οι 2 παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Η Μπράιτον προέρχεται από 11 σερί Over. Η Νιούκαστλ μετράει 6 συνεχόμενα ματς με πάνω από 2 γκολ. Λογικά θα γίνει το Over και στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Στη Γαλλία η Λυών τα δίνει όλα για να παίξει στο Champions League. Πέτυχε 3 νίκες στα 4 τελευταία παιχνίδια και στόχος της είναι να κάνει το 3 στα 3 στο φινάλε για να μπει στην τετράδα. Είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την αδιάφορη βαθμολογικά Λανς η οποία στην προηγούμενη αγωνιστική διασύρθηκε εντός έδρας με 0-4 από την Οσέρ. Είχε προηγηθεί η εκτός έδρας νίκη της με 1-3 κατά της Μπρεστ. Η Λυών μετράει 6 σερί Over και 10 στα 11 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Μπορεί να σκοράρει και η Λανς και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Στη Super League γίνεται η προτελευταία αγωνιστική των playoffs. Ο Ολυμπιακός κάνει φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Τη νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ για να ελπίζει να πάρει τη 2η θέση και να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Επιλέγουμε το Goal. Επιβεβαιώθηκε και στα 3 μεταξύ τους ματς στο φετινό πρωτάθλημα αλλά και στις 6 από τις 7 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

534 (16:00) ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ OVER 1,48

597 (18:15) ΛΥΩΝ-ΛΑΝΣ OVER 1,48

109 (20:00) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ GOAL/GOAL 1,78