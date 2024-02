Τριάδα με Over 2,5 και Goal/Goal

Πέρασαν το Σάββατο τα 2 Over 2,5 από την Αγγλία και την Ισπανία, στα παιχνίδια Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (2-2) και Θέλτα-Μπαρτσελόνα (1-2). Έγινε και το Over 1,5 στο ματς Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (1-1) αλλά δεν πέρασε ο «άσος». Βρέθηκε πίσω στο σκορ η Σίτι, ισοφάρισε αργά και δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Παιχνίδι με τα γκολ κάνουμε σήμερα. Ποντάρουμε σε 2 Over 2,5 και 1 Goal/Goal. Στην Αγγλία έρχονται το 1 Over 2,5 μετά το άλλο. Στα 7 χτεσινά παιχνίδια της Premier League ήρθαν 5 Over 2,5 και στα άλλα 2 ματς σημειώθηκαν από 2 γκολ. Η Νότιγχαμ κέρδισε με 2-0 την Γουέστ Χαμ και όπως προαναφέραμε έμεινε στο 1-1 το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι.

Σήμερα γίνονται 2 αγώνες, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον και Λούτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και στους φαβορί είναι οι φιλοξενούμενες ομάδες. Όμως η Σέφιλντ και η Λούτον δίνουν μάχη για να σωθούν και δεν θα παλέψουν για να πάρουν βαθμό η βαθμούς. Είναι ικανές για να σκοράρουν στις έδρες τους. Και στα 2 παιχνίδια μπορεί να ξεφύγει το σκορ. Ποντάρουμε στο Over 2,5.

To Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι από τη Serie A, στον αγώνα της Φροζινόνε με τη Ρόμα. Φαβορί για τη νίκη είναι η Ρόμα, αλλά έχει μπροστά της τον αγώνα ρεβάνς του Europa League με την Φέγενορντ και την πρόκριση ανοιχτή μετά το 1-1 του πρώτου ματς στο Ρότερνταμ.

Η Φροζινόνε έχει φέρει 5 Goal/Goal και 6 Over στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Η Ρόμα μετράει 5 Goal/Goal και 5 Over στα 6 πρόσφατα ματς για το πρωτάθλημα. Πιθανό είναι το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες σε ένα ματς όπου έχει τύχη και το Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

527 (16:00) ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΡΑΪΤΟΝ OVER 2,5 1,52

575 (18:30) ΛΟΥΤΟΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. OVER 2,5 1,47

595 (19:00) ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΡΟΜΑ GOAL/GOAL 1,65