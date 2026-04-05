Τριάδα με Goal/Goal

Το «διπλό» της Φιορεντίνα στο ματς με τη Βερόνα ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χτες. Η Λάτσιο δεν κατάφερε να συνεχίσει τις νίκες και έμεινε στο 1-1 με την Πάρμα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 2-1 από τη Μαγιόρκα και απομακρύνθηκε 7 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Τρία Goal/Goal ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Στη Super League είναι αμφίρροπο το παιχνίδι του Βόλου με τον ΟΦΗ. Βρίσκονται στο -5 από τον Λεβαδειακό και θέλουν μόνο τη νίκη για να ελπίζουν να τον περάσουν και να πάρουν την 5η θέση η οποία οδηγεί στο Conference League, αν ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο. Λογικό είναι να βγουν στην επίθεση. Το Goal/Goal είναι πιθανό και ήρθε στην μεταξύ τους αναμέτρηση στην κανονική περίοδο, πριν από 3 αγωνιστικές, η οποία έληξε ισόπαλη με 1-1.

Στο Κύπελλο Αγγλίας βγαίνει η 4η ομάδα που θα παίξει στα ημιτελικά από το ζευγάρι της Γουέστ Χαμ με τη Λιντς. Στα χτεσινά ματς πήραν την πρόκριση η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Σαουθάμπτον η οποία έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε με 2-1 την Άρσεναλ. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη σημείου στον σημερινό προημιτελικό. Μικρό προβάδισμα έχει η Γουέστ Χαμ. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Λιντς. Στο πρωτάθλημα η Λιντς κέρδισε εντός έδρας με 2-1. Ποντάρουμε και σε αυτό το παιχνίδι στο Goal/Goal.

Στη Γαλλία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο βραδινό ντέρμπι της Μονακό με τη Μαρσέιγ. Με νίκη η Μονακό πιάνει την αντίπαλο της στη βαθμολογία. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και προέρχεται από 6 σερί νίκες. Η Μαρσέιγ ηττήθηκε με 1-2 από τη Λιλ, την προηγούμενη αγωνιστική και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση και το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

411 (17:00) ΜΟΝΑΚΟ-ΜΑΡΣΕΪΓ GOAL/GOAL 1,50

665 (18:30) ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ GOAL/GOAL 1,78

691 (21:45) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΛΙΝΤΣ GOAL/GOAL 1,72