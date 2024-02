Τριάδα με επιλογές από Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα

Το σερί των… ταμείων σταμάτησε την Παρασκευή για τη στήλη, επειδή «κόλλησαν» στο 0-0 η Χαϊντενχάιμ με την Ντόρτμουντ. Είχαμε προτείνει το Over σε αυτό το ματς. Πέρασε εύκολα η άλλη επιλογή με το Goal/Goal από την Ιταλία στο παιχνίδι Λέτσε-Φιορεντίνα (3-2) με απόδοση 1,88.

Μία τριάδα με επιλογές από την Αγγλία, την Ιταλία και την Ελλάδα ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι. Η Νιούκαστλ, μετά από 4 σερί ήττες, έβγαλε αντίδραση και πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-3 στην έδρα της Άστον Βίλα. Μπορεί να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες της κόντρα στη Λούτον. Βέβαια και η φιλοξενούμενη πέτυχε μεγάλη νίκη στα μέσα της εβδομάδας με 4-0 κατά της Μπράιτον. Εκτός έδρας όμως δεν είναι το ίδιο δυνατή και δύσκολα θα φύγει με βαθμολογικό όφελος από το Νιούκαστλ.

Στην Ιταλία η Μίλαν φέρνει μεγάλα σκορ. Προέρχεται από το 2-2 με την Μπολόνια. Στην τελευταία της έξοδο κέρδισε με 2-3 την Ουντινέζε. Συμπλήρωσε 4 σερί Over 2,5, τα 3 ήταν Over 3,5. Παίζει εκτός έδρας με τη Φροζινόνε η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Βερόνα την προηγούμενη αγωνιστική κι ενώ προερχόταν από 6 σερί Over 2,5. Πάμε με τα πολλά γκολ σε αυτό το ματς. Το Over 2,5 είναι πιθανό, όπως και το Goal/Goal.

Στη Σούπερ Λίγκα ο Άρης κέρδισε με 0-1 την Κηφισιά και παραμένει στην 5η θέση. Πήρε και την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Στη ρεβάνς με τη Νίκη Βόλου έφερε ισοπαλία με 2-2. Δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός Κυπέλλου (έχασε με 5-0 και στο δεύτερο ματς από τον ΠΑΟΚ) και στην προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλος 2-2 στις Σέρρες με τον Βόλο. Βρίσκει δίχτυα στην έδρα του ο Πανσερραϊκός, μπορεί να σκοράρει και σήμερα. Δύσκολα θα μείνει «άσφαιρος» και ο Άρης. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

231 (17:00) NIOYKAΣΤΛ-ΛΟΥΤΟΝ 1+OVER 1,5 1,54

346 (19:00) ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ-ΜΙΛΑΝ OVER 2,5 1,60

352 (19:30) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ GOAL/GOAL 1,80