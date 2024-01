Τριάδα από τη Super League

Πέρασαν το Σάββατο το Goal/Goal στο ματς της Μονακό με τη Ρεμς (έκανε την έκπληξη η Ρεμς και κέρδισε με 1-3) και το Over στο παιχνίδι Ντάρμσταντ-Ντόρτμουντ (πήρε εύκολα τη νίκη η Ντόρτμουντ με 0-3). Μας χάλασε την τριάδα η άλλη επιλογή μας από τη Γερμανία με τον «άσο» της Λειψίας (δέχτηκε νωρίς το γκολ από την Άιντραχτ και παρότι πίεσε για την ανατροπή έχασε με 0-1).

Οι σημερινές επιλογές μας είναι από τη Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Μόνο τη νίκη θέλει η ΑΕΚ για να ανέβει στην κορυφή. Στο +2 είναι ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Τερίμ στον πάγκο του θέλει να μείνει αήττητος.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε και το ντέρμπι στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό και έφερε ισοπαλία με 1-1. Η ΑΕΚ στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κέρδισε με 1-2 τον Ολυμπιακό. Με αυτό το σκορ επικράτησε και του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στη «Λεωφόρο». Ποντάρουμε στα 2-3 γκολ και στη σημερινή αναμέτρησή τους στην OPAP Arena.

Στην Τρίπολη ο Αστέρας έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο ματς με τον Βόλο. Τον έπιασε στην 6η θέση των play off ο Ατρόμητος μετά την χτεσινή ισοπαλία του 1-1 με τον ΟΦΗ στο Περιστέρι. Θέλει να πάρει διαφορά 3 βαθμών και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα του με 2-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Βόλος προέρχεται από 3 σερί ήττες και θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία. Δυνατός στην έδρα του είναι ο Αστέρας, ποντάρουμε στον «άσο».

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ λογικά δεν θα έχει πρόβλημα για να κερδίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο «άσος» του όμως είναι χαμηλά. Δεν ανεβαίνει σημαντικά η απόδοση ούτε αν συνδυαστεί με το Over 1,5. Πάμε με 1 γκολ παραπάνω με το Over 2,5. Μπορεί να ξεφύγει το σκορ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε φέρνει το 1 Over 2,5 μετά το άλλο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

378 (17:30) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΟΛΟΣ 1 1,95

402 (20:30) ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-3 ΓΚΟΛ 1,92

403 (20:30) ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ OVER 1,52