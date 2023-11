Στήριγμα η Νάπολι, νίκη με Over η Ρεάλ

To Over στο Βελιγράδι, στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Λειψία, πέρασε την Τρίτη. Δεν έγινε το άλλο Over, στην έκπληξη της βραδιάς, τη νίκη με 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Δεν σκόραρε και η Φέγενορντ στο Ολίμπικο, έχασε με 1-0 από τη Λάτσιο και δεν πέρασε το Goal/Goal.

Μία τριάδα ξεχωρίσαμε σήμερα από το Champions League. Δυνατό φαβορί είναι η Νάπολι στο ματς με την Ουνιόν Βερολίνου. Την κέρδισε και στη Γερμανία με 0-1. Παραπαίει η Ουνιόν και μετράει 12 σερί ήττες σε Ευρώπη και Γερμανία.

Πολύ χαμηλά είναι ο «άσος» της Μπάγερν στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι. Δεν αξίζει να παιχτεί. Χωρίς αξία είναι και το Over. Το λογικό είναι να κερδίσει η Μπάγερν και να σημειωθούν πάνω από 2 γκολ. Μπορεί να βρει δίχτυα και η Γαλατασαράι.

Στην αναμέτρησή τους στην Τουρκία η Μπάγερν κέρδισε με 1-3. Η Γαλατά έχει κάνει την έκπληξη στο «Ολντ Τράφορντ», στη νίκη της 2-3 κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύσκολα θα κάνει το «μπαμ» και στο Μόναχο, αλλά είναι ικανή για να σκοράρει. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Φαβορί είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι με την Μπράγκα. Δύσκολα θα κάνει κι άλλη γκέλα εντός έδρας, μετά το 0-0 της Κυριακής με τη Βαγιεκάνο. Μπορεί να ξεσπάσει στην Μπράγκα, την οποία κέρδισε και στην Πορτογαλία με 1-2. Ανεβαίνει η απόδοση του «άσου» της σε συνδυασμό με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

889 (19:45) ΝΑΠΟΛΙ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 1,42

901 (22:00) ΜΠΑΓΕΡΝ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ GOAL/GOAL 1,61

902 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ 1+OVER 1,52