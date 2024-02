Σκοράρουν οι Όξφορντ και Νορθάμπτον

Γαλατά και Λεβαδειακός κέρδισαν με 3-0 τις Ανκαραγκουτσού και Αναγέννηση Καρδίτσας αντιστοίχως την περασμένη Κυριακή. Επιβεβαίωσαν έτσι η πρώτη το «2+Ov 1,5» στο 1,83 και η δεύτερη τον «1+Ov 1,5» στο 1,73. Αυτή που δεν τα κατάφερε ήταν η Γιουνγκ Μπόις, η οποία κέρδισε τη Λωζάνη, αλλά όχι με Ov 1,5 (1-0 τελικό).

Δύο οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Αγγλία και συγκεκριμένα τις Τσάμπιονσιπ και Α’ Αγγλίας.

ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΡΟΔΕΡΑΜ

Η Ίπσουιτς έφυγε με σημαντικό «τρίποντο» από τη Σουόνσι και είναι στο «-3» από τη δυάδα που οδηγεί απευθείας στα σαλόνια της Πρέμιερ Λιγκ. Είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην ουραγό Ρόδεραμ, αλλά ο «1» πληρώνει ελάχιστα. Επίσης, δίνει συχνά – πυκνά δικαιώματα. Επομένως, είναι καλύτερο να ποντάρουμε το Over. Το έφερε στα 7/8 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, ήταν Over τα 15/17 παιχνίδια στο «σπίτι» της! Στα 13 εξ αυτών σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω, ενώ παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 15! Συνεπώς, εάν δεχτεί γκολ θα έρθει πιο εύκολα το Over.

Η Ρόδεραμ έχει 2/3 Over μέσα – έξω και 6/9 μακριά από τη βάση της. Στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 6/8 εξορμήσεις της. Επίσης, σκόραρε στις 2/3 εξόδους της, ενώ το ίδιο έπραξε και στις 8/10 επισκέψεις στην Ίπσουιτς. Οι μισές ήταν Over.

ΟΞΦΟΡΝΤ – ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ

Η εικόνα των δύο ομάδων μας οδηγεί αβίαστα στο G/G, το οποίο έφεραν στα 2/3 μεταξύ τους στη γηπεδούχο.

Η Όξφορντ μετράει 5/6 εντός – εκτός, τα τρία ήταν και Over. Επίσης, έχει 5/6 στο «σπίτι» της. Σε αυτό σκόραρε έστω και μία φορά στα 14/16 παιχνίδια. Δέχτηκε από την άλλη, γκολ στα τελευταία έξι, καθώς και στα πέντε από τα έξι ματς που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της.

Η Νορθάμπτον πάλι, έχει 6/7 G/G μέσα – έξω και 9/11 μακριά από την έδρα της. Όλα ήταν και Over! Αξιοσημείωτο επίσης, ότι στα 3/4 έβαλε από τρία γκολ και πάνω. Από την άλλη, πλευρά, κράτησε απαραβίαστη την εστία της μόλις στις 2 από τις 15 φετινές εξορμήσεις της ανεξαρτήτως διοργάνωσης!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 808 ΙΠΣΟΥΙΤΣ – ΡΟΔΕΡΑΜ OVER 1,65

21.45 813 ΟΞΦΟΡΝΤ – ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ G/G 1,81