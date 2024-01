Σκοράρουν οι Εστορίλ και Πόρτο

To G/G του 1,78 στο Γουέστ Μπρομ – Όλντερσοτ (4-1) ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε η στήλη την περασμένη Κυριακή. Έληξαν No Goal τα Πιτέρμπορο – Λιντς (0-3) και Εϊμπαρ – Μπιλμπάο (0-3).

Δύο οι επιλογές μας για σήμερα, προέρχονται αμφότερες από το Κύπελλο Πορτογαλίας.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΤΟΝΤΕΛΑ

Μονό παιχνίδι για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας, υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η Σπόρτινγκ Λ. παρέμεινε μόνη της στην κορυφή της Λίγκας με το 5-1 επί της Εστορίλ. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη της, οι τέσσερις με Over. Μπορεί να το επαναλάβει απόψε απέναντι στην Τοντέλα. Στην έδρα της επικράτησε με Over στα 8/9 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ένα ματς έληξε με Under και ήταν κόντρα στην εξίσου δυνατή Πόρτο (2-0).

Η Τοντέλα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία και βρίσκεται στο «-10» από την απευθείας άνοδο στην Πριμέρα. Είναι ιδιαιτέρως αξιόλογη εκτός έδρας με μόλις δύο ήττες στα 12 τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αλλά την τελευταία φορά που αντιμετώπισε μεγάλο όνομα μακριά από τη βάση της στο Κύπελλο, δέχτηκε τρία γκολ (3-1 από την Πόρτο).

ΕΣΤΟΡΙΛ – ΠΟΡΤΟ

Μονό ματς για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στην Πριμέρα.

Η Εστορίλ δίνει μεγάλη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, καθώς είναι στο «+2» από τα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού και στο «+4» από τις θέσεις που οδηγούν απευθείας στη Liga 2. Προέρχεται από πολύ βαριά ήττα στην έδρα της πρωτοπόρου Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 5-1. Σκόραρε πάντως, για ακόμη μία φορά. Στην έδρα της μετράει πέντε σερί νίκες έχοντας βρει δίχτυα από τρεις φορές και πάνω σε όλα τα ματς! Σε αυτή σημείωσε γκολ στα 14/16 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Το ίδιο συνέβη και στα 10/10 κόντρα στη νυν αντίπαλό της! Το ένα ήταν φέτος στο Λιγκ Καπ (3-1). Πληρώνει πολύ καλά για να κάνει το 11/11.

Η Πόρτο μετράει 5/7 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και 4/6 μακριά από την έδρα της. Πέτυχε έστω και ένα τέρμα στις 8/9 εξορμήσεις. Δέχτηκε από την άλλη, τουλάχιστον ένα στις 4/5 εξόδους, καθώς και στις 10/10 επισκέψεις στην έδρα της Εστορίλ όπως προαναφέραμε. Είναι φαβορί απόψε για την πρόκριση, αλλά ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, ένα γκολ μπορεί να το φάει.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.45 908 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΤΟΝΤΕΛΑ 1+OV 2,5 1,57

22.45 937 ΕΣΤΟΡΙΛ – ΠΟΡΤΟ G/G 1,81