Σκοράρουν Χιρόνα και Ατλέτικο

Η Σέλτικ επιβεβαίωσε χθες στο ρελαντί το 1,53 του «2+Ov 1,5» στην αναμέτρηση με τη Σεντ Μίρεν (3-0). Η Σοσιεδάδ αντιθέτως, έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές πληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αποβολή του τερματοφύλακά της μόλις στο 36ο λεπτό (0-0).

Δύο οι επιλογές μας και για σήμερα, προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και τη Σούπερ Λιγκ 2.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ

Σε πολύ καλή απόδοση βρίσκουμε το G/G με τις δύο ομάδες να το επιβεβαιώνουν στη Μυτιλήνη τον περασμένο Οκτώβριο (3-1 ο Μακεδονικός). Βλέπουμε να το επαναλαμβάνουν σήμερα.

Ο Μακεδονικός ολοκλήρωσε το 2023 με 8/8 G/G εντός – εκτός, τα έξι ήταν και Over! Καμία σχέση η εικόνα του με αυτή στις αρχές του πρωταθλήματος όπου σε πέντε ματς είχε μόλις ένα Goal κι αυτό με τον νυν αντίπαλό του. Επίσης, στην έδρα του «τρέχει» σερί 4/4 G/G, τα τρία ήταν τόσο Over 2,5 όσο και Over 3,5!

Ο Αιολικός από την πλευρά του, ευελπιστεί να κάνει μία νέα αρχή το 2024, καθώς ξεκίνησε τη σεζόν με όνειρα για άνοδο στα μεγάλα σαλόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη! Εδιωξε αρκετούς παίκτες κατά τη διάρκεια της διακοπής και ετοιμάζεται για την ολική επαναφορά. Προέρχεται από 3/4 G/G εντός – εκτός, ενώ βρήκε δίχτυα στις 2/2 εξορμήσεις του.

ΧΙΡΟΝΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Μεγάλο ντέρμπι στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας με το G/G να έχει τον πρώτο λόγο. Το έφεραν στα 6/8 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος είναι μία ομάδα που βάζει και τρώει γκολ με σχετική ευκολία. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση στην Πριμέρα με 42 τέρματα σε 18 αγωνιστικές. Ανασταλτικά από την άλλη, έχει δεχτεί 21. Επιπλέον, μετράει 8/9 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 3/5 στο «Μοντιλίβι». Σε αυτό βρήκε δίχτα σε όλα τα φετινά της ματς πλην αυτού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-3).

Η Ατλέτικο είναι στο «-7» από τη νυν αντίπαλό της, δεν τη βολεύει η ισοπαλία, θα κατέβει για να το πάρει το ματς. Εκτός έδρας προέρχεται από 3/5 G/G. Δε σκόραρε στην Μπαρτσελόνα (0-1) παρότι είχε σημαντικές ευκαιρίες και στην Μπιλμπάο (0-2) στην

οποία πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις της. Από εκεί και πέρα, σημείωσε έστω και ένα τέρμα και τις τέσσερις φορές που επισκέφτηκε την αντίπαλό της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επίσης, μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας στις 5/5 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 688 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ G/G 2,07

22.30 705 ΧΙΡΟΝΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ G/G 1,56