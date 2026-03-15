Προτάσεις για τη Super League

Πέρασαν χτες ο «άσος» της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (κέρδισε με 1-0 την Χαϊντενχάιμ) και ο «άσος» μαζί με το Over της Ρεάλ Μαδρίτης (επικράτησε με 4-1 της Έλτσε). Η Τσέλσι όμως ηττήθηκε με 0-1 από την Νιούκαστλ και δεν έγινε το Goal/Goal.

Με τα παιχνίδια της Super League θα ασχοληθούμε σήμερα. Ολοκληρώνεται η προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου κορυφώνεται. Ο Ολυμπιακός, μετά τη χτεσινή νίκη του με 0-3 στο Ηράκλειο κατά του ΟΦΗ, ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 1 βαθμό διαφορά από την ΑΕΚ και 3 από τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη στο Περιστέρι κατά του Ατρόμητου για να τον περάσει και πάλι στη βαθμολογία. Δεν είναι εύκολο το ματς, αφού ο Ατρόμητος εντός έδρας κέρδισε με 1-0 τον ΠΑΟΚ και έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ όμως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και την Πέμπτη έκανε πάρτι στη Σλοβενία. Συνέτριψε με 0-4 την Τσέλιε και εξασφάλισε από το πρώτο ματς την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League. Λογικά θα φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης από το Περιστέρι.

Τη νίκη χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ για να πιάσει στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό και να μείνει σε απόσταση βολής 2 βαθμών από την ΑΕΚ σε περίπτωση που η ομάδα του Νίκολιτς κερδίσει στο Περιστέρι. Στην Τούμπα είναι δυνατός και δύσκολα θα έχει απώλεια βαθμών κόντρα στον Λεβαδειακό, ο οποίος έχει κάνει «κοιλιά» στις τελευταίες αγωνιστικές, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου και έμεινε εκτός playoffs με την ήττα του 1-4 από τον Παναθηναϊκό. Χαμηλά είναι ο «άσος» του ΠΑΟΚ και για να ανέβει η απόδοσή του τον συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Δυνατό φαβορί είναι και ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό. Έχει πάρει τα πάνω του το τελευταίο διάστημα. Κάλυψε τη διαφορά από τον Λεβαδειακό και εξασφάλισε την συμμετοχή του στα playoffs. Στο Europa League κέρδισε με 1-0 την Μπέτις στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ και ελπίζει να προκριθεί στα προημιτελικά. Με τη φόρα που έχει πάρει λογικά θα κερδίσει και τον Παναιτωλικό στη «Λεωφόρο». Ποντάρουμε και σε αυτόν τον «άσο» μαζί με το Over 1,5 για να πάρουμε καλύτερη απόδοση

H ΠΡΟΤΑΣΗ

607 (18:00) ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1+OVER 1,5 1,53

627 (19:30) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΚ 2 1,52

651 (21:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1+OVER 1,5 1,66