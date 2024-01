Προβάδισμα πρόκρισης παίρνει η Τσέλσι

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 κατά της Νίκη Βόλου και πέρασε ο «άσος» του. Δεν έγινε το Over στο παιχνίδι της Γουίγκαν με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έμειναν στα 2 γκολ οι «μπέμπηδες», κέρδισαν με 0-2 και πήραν την πρόκριση.

Σήμερα γίνεται ο πρώτος ημιτελικός του League Cup Αγγλίας ανάμεσα στην Μίντλεσμπρο και την Τσέλσι. Είναι διπλοί οι ημιτελικοί. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην έδρα της Τσέλσι. Θα επιδιώξει να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση από το πρώτο ματς η Τσέλσι. Είναι φαβορί για τη νίκη και ποντάρουμε στο «διπλό» της.

Προέρχεται από την άνετη πρόκριση στο Κύπελλο με 4-0 κατά της Πρέστον. Την ενδιαφέρουν και το Κύπελλο και πολύ περισσότερο το League Cup. Θεωρεί ότι είναι ευκαιρία να κατακτήσει το League Cup αφού έχει φτάσει στα ημιτελικά, αν και πιθανή αντίπαλός της στον τελικό, εφόσον περάσει, θα είναι η Λίβερπουλ που παίζει με τη Φούλαμ.

Η δεύτερη επιλογή είναι από την Τουρκία με το Over στο παιχνίδι της Κασίμπασα με την Μπασακσεχίρ. Με τη νίκη της 1-3 κατά της Μπεσίκτας η Κασίμπασα συμπλήρωσε 5 σερί Over 3,5 στα 6 τελευταία ματς. Πάμε με 1 γκολ λιγότερο, με το Over 2,5 στο σημερινό παιχνίδι με την Μπασακσεχίρ.

Βγαίνει και από την παράδοση αυτό το Over, αφού σημειώθηκαν πάνω από 2 γκολ στις 5 από τις 6 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Κασίμπασα (2-1, 3-2, 0-1, 2-3, 1-3).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

905 (19:00) ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ OVER 1,65

935 (22:00) ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,52