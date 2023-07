Πολλά γκολ σε Νορβηγία και Ιρλανδία!

Πέρασε την Παρασκευή η ισοπαλία από την Αργεντινή στο παιχνίδι της Σαρμιέντο με την Βελέζ Σάρσφιλντ με απόδοση 2,82! Ισόπαλο 0-0 ήταν το ματς μέχρι το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε κέρδισε πέναλτι η Σαρμιέντο και προηγήθηκε με 1-0. Δύο λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι η Βελέζ και ισοφάρισε 1-1!

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίσαμε μία δυάδα από τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, με 1 Over και 1 Goal/Goal.

Πιθανό είναι το μεγάλο σκορ στο ματς της Βαλερένγκα με την Μόλντε. Στα 10 τελευταία παιχνίδια της η Βαλερένγκα έφερε 7 Over. Η Μόλντε μετράει 9 Over στα 12 πρόσφατα ματς. Μπορεί τελευταία να σημειώνει μικρά σκορ (3 Under σε 4 αγώνες), όμως εκτός έδρας μετράει 5 Over στις 6 πρόσφατες εξόδους τους. Λογικά θα μπουν πάνω από 2 γκολ σε αυτή την αναμέτρηση.

Στην Ιρλανδία έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία η Σλίγκο Ρόβερς και η Κορκ Σίτι. Τρεις πόντους παραπάνω έχει η Σλίγκο, από την Κορκ που είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Και οι 2 σκοράρουν αλλά δέχονται και γκολ.

Η γηπεδούχος προέρχεται από 4 σερί Goal/Goal. Η φιλοξενούμενη μετράει 4 Goal/Goal στα 5 πρόσφατα παιχνίδια της. Βρήκαν δίχτυα και οι 2 στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Σλίγκο Ρόβερς (1-2, 1-1, 2-1, 2-2). Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

647 (19:00) ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ-ΜΟΛΝΤΕ OVER 1,54

826 (21:05) ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,82