O συνδυασμός Goal/Goal & Over έγινε εύκολα το Σάββατο στο παιχνίδι Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ (4-2). Στο ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (1-1) δεν μπήκε άλλο 1 γκολ ώστε να περάσει και η δεύτερη επιλογή με Goal/Goal & Over. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε με 1-0 τη Μαγιόρκα και πέρασε ο «άσος» της, όχι όμως και το Over 1,5.

Σήμερα θα κάνουμε παιχνίδι με τα γκολ σε Γερμανία και Ιταλία. Θα ποντάρουμε στο Over και στα 2 ματς της Bundesliga. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Χαϊντενχάιμ με την Μπόχουμ. Και οι 2 ομάδες σκόραραν στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια τους. Η Χαϊντενχάιμ έφερε 3 Over στα 4 πρόσφατα και η Μπόχουμ 5 στα 6. Οι 2 από τις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Χαϊντενχάιμ είχαν πάνω από 2 γκολ (3-2, 2-3, 0-2). Πάμε με τα πολλά γκολ.

Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα συμβεί και στον αγώνα της Χοφενχάιμ με την Μάιντζ. Οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στην Χοφενχάιμ η οποία όμως εντός έδρας έχει μόνο μία νίκη και μετράει 4 ήττες σε 5 αγώνες! Στα 6 τελευταία παιχνίδια της, εντός και εκτός έδρας, η Χοφενχάιμ έφερε 5 Over και 6 Goal/Goal. H Μάιντζ μετράει 4 Over στα 6 πρόσφατα ματς. Στην πενταετία έχουν σημειώσει 3 Over στην έδρα της Χοφενχάιμ (1-1, 1-5, 1-2, 0-2, 4-1).

Στην Ιταλία το Goal/Goal είναι πιθανό στον αγώνα της Έμπολι με τη Σασουόλο. Με τον τεχνικό Αουρέλιο Αντρεατσόλι η Έμπολι έχει πάρει τα πάνω της. Σκόραρε στα 3 από τα 4 τελευταία ματς και πέτυχε μεγάλη νίκη εκτός έδρας με 0-1 κατά της Νάπολι. Στην έδρα της μπορεί να βρει δίχτυα κόντρα στη Σασουόλο, η οποία πέτυχε γκολ στα 4 από τα 5 πρόσφατα ματς και έφερε 4 Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

285 (16:00) ΕΜΠΟΛΙ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ GOAL/GOAL 1,50

287 (16:30) ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΟΧΟΥΜ OVER 1,58

292 (18:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΜΑΪΝΤΖ OVER 1,51