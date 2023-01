Over από την Ιταλία και «διπλό» από τη Γαλλία

Το Over 2,5 το έκανε μόνη της η Μπράιτον στο 3-0 με τη Λίβερπουλ. Η Λανς όμως πέτυχε μόνο 1 γκολ κόντρα στην Οσέρ κι έκοψε ταχύτητα όταν η αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες. Προτίμησε να διαφυλάξει τη νίκη και δεν πέρασε το Over 1,5 το οποίο είχαμε συνδυάσει με τον «άσο» της. Την ίδια επιλογή είχαμε κάνει και για τον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει στο ματς με τον ΟΦΗ κι έμεινε στο 0-0, χάνοντας 2 πολύτιμους βαθμούς.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με 2 ιταλικά παιχνίδια και 1 γαλλικό. Στο ματς που ξεκινάει νωρίς στη Serie A είναι πιθανό να βγάλει αντίδραση η Λάτσιο και να πάρει τη νίκη στην έδρα της Σασουόλο. Επειδή όμως δεν είναι από τις ομάδες που εμπνέουν εμπιστοσύνη προτιμήσαμε το Over 2,5.

Την προηγούμενη Κυριακή η Λάτσιο προηγήθηκε 2-0 της Έμπολι, είχε δοκάρι και πολλές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» τη νίκη. Δέχτηκε γκολ στο 83’, αγχώθηκε και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων η Έμπολι ισοφάρισε 2-2. Η Σασουόλο στα 6 τελευταία παιχνίδια έχει πάρει μόνο 1 βαθμό. Προέρχεται από 3 ήττες με Over, από την Μπολόνια με 3-0, τη Σαμπντόρια με 1-2 και τη Φιορεντίνα με 2-1.

Το Over 2,5 είναι πιθανό και στην αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Σαλερνιτάνα. Δυνατό φαβορί είναι η ομάδα του Μπέργκαμο, αλλά δεν έχει αξία ο «άσος» της. Προέρχεται από 5 σερί Over 2,5. Η Σαλερνιτάνα έφερε ισοπαλία 1-1 με την Τορίνο στην προηγούμενη αγωνιστική. Στα προηγούμενα 6 παιχνίδια της είχε φέρει ισάριθμα Over 2,5.

Στη Γαλλία, μετά τη νίκη της Λανς, η διαφορά με την Παρί Σεν Ζερμέν μειώθηκε στους 3 βαθμούς. Λογικό είναι να θέλει τη νίκη η Παρί για να πάρει και πάλι αέρα 6 πόντων. Τα 3 τελευταία χρόνια πήρε μόλις 1 πόντο σε 3 επισκέψεις (2-1, 1-1, 3-0) στην έδρα της Ρεν.

Απόψε όμως η γηπεδούχος θα έχει σημαντικές απουσίες. Λείπει ο πρώτος σκόρερ της Τεριέ, δεν θα παίξουν και οι Μουριζό, Ομαρί, που αποβλήθηκαν στην ήττα με 2-1 από την Κλερμόν. Στην Παρί επέστρεψε με γκολ ο Μέσι στο 2-0 κατά της Ανζέ και σήμερα αναμένεται να επανεμφανιστεί ο Εμπαπέ. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

722 (13:30) ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΛΑΤΣΙΟ OVER 2,5 1,75

789 (19:00) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ OVER 2,5 1,51

797 (21:45) ΡΕΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2 1,47